Kayseri Üniversitesi'nde 'Çanakkale Zaferi' Etkinliği Düzenlendi

Kayseri Üniversitesi'nde (KAYÜ), Çanakkale Zaferinin 107. yıldönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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  • 19.03.2022 09:32
  • Güncelleme: 19.03.2022 10:06
Kayseri Üniversitesi'nde 'Çanakkale Zaferi' Etkinliği Düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi’nde (KAYÜ), Çanakkale Zaferinin 107. yıldönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr, Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Derviş Boztosun ve Prof. Dr. Semra Aksoylu, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi, Tarihçi, Araştırmacı-Yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Mehmet Uğurlu ile çok sayıda öğretim elemanı, öğrenci ve idari personel katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte ’Çanakkale Zaferi’ konulu kısa video gösterimi yapıldı. Etkinliğin açış konuşmasında Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Çanakkale Zaferinin yaşadığımız bu topraklarının Türk yurdu olarak tescillendiği zafer olduğunu belirtti.

Rektör Karamustafa, “Çanakkale Zaferi bizim için çok önemlidir. Yaşadığımız bu toprakların Türk yurdu olarak tescillendiği gündür. Çanakkale Zaferi bizim için bir onurdur, şereftir. Çanakkale Zaferi, Türk Milletinin Anadolu’dan dünyaya haykırışıdır. Bu yüzden Çanakkale’yi düşmana geçilmez kılan ecdadımızla ne kadar öğünsek azdır. Bu vesile ile şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve dua ile anıyorum” dedi.

Rektör Karamustafa’nın konuşmasının ardından Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi, Tarihçi, Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz, ’Çanakkale Zaferi’ konulu konferans verdi. Prof. Dr. Tufan Gündüz, konferansta yaptığı konuşmada Çanakkale Zaferi ile Kurtuluş Savaşı’nın Türk Milleti ve Türk tarihi açısından önemini anlattı.

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İHA

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