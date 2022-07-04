Başkan Büyükkılıç, TÜMSİAD'ın genç sanayici ve iş adamları ile buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2'nci Geleneksel TÜMSİAD Söyleşileri programına katıldı.

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  • 04.07.2022 10:04
  • Güncelleme: 04.07.2022 10:33
Başkan Büyükkılıç, TÜMSİAD'ın genç sanayici ve iş adamları ile buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2’nci Geleneksel TÜMSİAD Söyleşileri programına katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Kayseri Şubesi’nin geleneksel olarak düzenlediği TÜMSİAD Söyleşileri programına katılarak, genç sanayici ve iş adamları ile sohbet etti. Bu güzel söyleşi nedeniyle TÜMSİAD Şube Başkanı Osman Atıcı ve üyelerine teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak 30 büyükşehir arasında yatırıma en çok pay ayıran belediye olduklarını, bu nedenle bereketi yaşadıklarını söyledi.

Büyükkılıç, Ağustos ayında 1 milyar TL’lik ek bütçe yapacaklarını da vurgulayarak, “Çok şükür israfa fırsat vermez, kaynaklarınızı verimli olarak hayata geçirme yönünde irade gösterirseniz, Mevla’m en güzel şekilde bereketlendiriyor. Birliği, beraberliği bereket olarak görüyorum. 16 ilçe belediye başkanımızı bağrıma basıyorum, onları ayrıştırmıyorum, ilçeden ilçeye koşuyor, onların yatırımlarına destek oluyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’un “Siz artık çok şeyi aşmışsınız, rahatlıkla hissediliyor. İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı belediyecilik kültürünün bir sonraki adımının Kayseri modeli belediyecilik olduğunun herkes farkında” sözlerini de hatırlatarak, “Çok şükür iyi bir noktadayız. Çok daha fazlasını yapmak için irade göstermeliyiz ve daha fazlasını mutlaka hayata geçirmeliyiz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, söyleşi çerçevesinde genç sanayici ve iş adamlarının sorularını da cevapladı.

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İHA

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