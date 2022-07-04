KAEÜ'de Kırkpınar gururu

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Antrenörlük Bölümü 4. Sınıf öğrencisi baş pehlivan oldu.

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  • 04.07.2022 09:58
  • Güncelleme: 04.07.2022 09:58
KAEÜ'de Kırkpınar gururu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Antrenörlük Bölümü 4. Sınıf öğrencisi baş pehlivan oldu.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, öğrencinin başpehlivan olmasını sosyal medya hesabından, "Üniversitemiz Spor Bilimleri Antrenörlük Eğitimi 4. sınıf öğrencisi Cengizhan Şimşek, 661. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başpehlivan olarak altın kemer kazanmıştır. Öğrencimizi tebrik eder başarılarının da devamını dilerim" notuyla paylaştı.

Dün yapılan ve normal süresi berabere biten müsabakalarda puanlamaya geçildi. Puanlama güreşinde Mustafa Taş’ı yenen Cengizhan Şimşek, Kırkpınar’ın bu yılki başpehlivanı oldu. Başpehlivan Şimşek’e altın kemerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu taktı.

İHA

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