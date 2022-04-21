Başkan Büyükkılıç'tan İl Müftüsü Akkuş'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Müftüsü Yusuf Akkuş'u ziyaret ederek hem çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu hem de görevinde başarılar diledi.

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  • 21.04.2022 12:29
  • Güncelleme: 21.04.2022 13:34
Başkan Büyükkılıç'tan İl Müftüsü Akkuş'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Müftüsü Yusuf Akkuş’u ziyaret ederek hem çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu hem de görevinde başarılar diledi.

Ramazan ayında din hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesinin önemine değinen Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de yeni göreve başlayan İl Müftüsü Akkuş’a da görevinde başarılar diledi. Başkan Büyükkılıç, İl Müftülüğü’nü ziyaretinde, Müftü Akkuş ve ilçe müftüleri ile birlikte vakfın kitapevinde de incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, burada alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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