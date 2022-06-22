Başkan Büyükkılıç'tan 'karayolları' zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyarette, Kayseri'deki ulaşım çalışmaları ve projeler masaya yatırıldı.

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  • 22.06.2022 15:56
  • Güncelleme: 22.06.2022 18:20
Başkan Büyükkılıç'tan 'karayolları' zirvesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyarette, Kayseri’deki ulaşım çalışmaları ve projeler masaya yatırıldı.

Endüstri, turizm ve ticaret kenti Kayseri’nin ulaşım imkânlarını arttırmak, şehrin ulaşımını güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, başkent Ankara ile koordineli bir şekilde yatırımlarına devam ediyor. Bu çerçevede Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyet, Başkan Büyükkılıç’a ziyarette bulundu. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam, Yol Yapım Daire Başkanı Emrah Uslu, Etüd Projeler Şube Müdürü İbrahim Kaya, Kayseri Bölge Müdür Erhan Özkaya ile Bölge Müdür Yardımcıları, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ve Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun yer alırken, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Bayar Özsoy, Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal da hazır bulundu.

GENEL MÜDÜR URALOĞLU’NA TALEP VE BEKLENTİLER İLETİLDİ

Ulaşım yatırımları ve projelerin değerlendirildiği toplantıda, gerçekleştirilen sunum eşliğinde Kayseri’nin ulaşım noktasında ihtiyacı olan gereksinimler ifade edilirken, Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu ve beraberindeki heyete talep ve beklentiler de iletildi. Gerçekleştirilen proje ve yatırım değerlendirme toplantısı sonunda Büyükkılıç, Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu’na el dokuması kilim hediye ederek, heyet ile birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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İHA

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