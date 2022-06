Vali Gökmen Çiçek'ten Başkan Çolakbayrakdar'ın projelerine övgü ve destek

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i ağırladı. Valilik binası ile lojmanının Kocasinan’da olduğunu ve Kocasinan Belediyesi’nin kendisi için ayrı bir önem taşıdığını belirten Vali Gökmen Çiçek, canla başla çalışan Kocasinan Belediyesi’nin halk tarafından sevildiğini ve çalışmalarının memnuniyetle karşılandığına şahitlik ettiğini vurgulayarak, belediyenin yapacağı her projede ve çalışmada yanlarında olacağını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, iadeyi ziyarette bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i misafir etti. Vali Çiçek’i Kocasinan’da ağırlamaktan büyük onur duyduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Sayın Valim; Kayseri’mizin yüzölçümü olarak merkezdeki en büyük ilçe ve nüfus bakımından ise ikinci konumda olan Kocasinan’a hoş geldiniz. Bununla birlikte 45 merkez mahalle ve eskiden köy kimliği olup da daha sonra kırsal mahalle olarak bizlere bağlanmış 48 kırsal mahallemiz olmak üzere toplam 93 mahallemiz var. Gerek merkezdeki mahallerimize gerekse kırsaldaki mahallelerimize her alanda hizmet ulaştırıyoruz. Her mahallemizin kendine özgü yapısı ve kendine özgü beklentileri var. Şükür Allah’a her bir mahallemizin taleplerini karşılamak ve hizmet üretme noktasında yoğun gayret sarf ediyoruz. İlçemizi geleceğe taşıma noktasında faaliyetler yürütürken, rutin belediyeciliği de en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Özellikle daha vizyonel bakış açısıyla insanlarımızın hayatını kolaylaştıracak ve onları mutlu edecek bir belediyecilik faaliyetleri yürütüyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve hanım kardeşlerimizin daha donanımlı yetişmeleri adına çalışmalara imza atıyoruz. Bu noktada kamu kurum ve kuruluşlar işbirliğiyle hizmetlerimizi yürütüyoruz. Eminim bu yaptığımız hizmetler, sayın valimizin gayretleriyle daha iyi noktalara gelecektir. Şimdiden emeğinize ellerinize sağlık” ifadelerine yer verdi.

Kayseri’nin sokaklarında bir aydır adım atmadık yer bırakmadığını belirten Vali Gökmen Çiçek, özellikle valilik binasının ve lojmanının Kocasinan’da olduğuna değinerek; “Hem çalıştığım yerimiz hem de evimiz Kocasinan sınırları içerisindedir. O yüzden Kocasinan’ın hemşehrisiyim. Dolayısıyla aslında ben Kocasinanlıyım. Öncelikle sohbet ettiğim Kocasinan’daki vatandaşlarımızın başkanımız hakkındaki memnuniyetleri ve sevgilerini iletmiş olalım. Bir aylık süre içerisinde gerçekten Kocasinan Belediyesi’nin canla başla çalıştığını ve fedakarca mücadele ettiğini gördüm. Belediye başkanımızın önderliğinde ve bir takım ruhu içerisinde halkımızın her derdine ulaşmalarına müşahede ettim. Geldiğim ilk günlerde de açılışlar yaptık ve buraya gelmeden önce Kocasinan Akademi’nin çalışmalarını duymuştum. Kayseri’ye geldiğim ilk günlerde Kocasinan Akademi’nin sosyal tesis açılışı ile sergi açılışına katıldım. Dolayısıyla Kocasinan Belediyesi’nin halk tarafından sevildiğini ve çalışmalarının memnuniyetle karşılandığını görmek, İl Valisi olarak beni de memnun ediyor. Kocasinan Belediyesi’nin her geçen gün yeni ve farklı projeleri olduğunu duydum ve projeleri heyecanla bekliyorum. Kayseri Valisi olarak Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı her projede ve çalışmada yanlarında olacağımı belirtmek istiyorum. Kocasinan Belediyesi aynı zamanda benimde belediyem ve Kocasinan Belediyesi bizim için ayrı bir yeri var. Bu vesileyle vatandaşların memnuniyeti ve hizmetlerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek’in ilçeye yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’ı kutlamasıyla ziyaret sona erdi.