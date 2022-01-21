Başkan Büyükkılıç miniklere karne dağıttı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile birlikte karne sevincine ortak olduğu öğrencilere karne dağıttı.

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  • 21.01.2022 14:36
  • Güncelleme: 21.01.2022 14:38
Başkan Büyükkılıç miniklere karne dağıttı
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Kayseri’de 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk dönemi karnelerin dağıtılmasıyla sona ererken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ile birlikte Adviye-Ahmet Eminoğlu İlkokulu’nda karne dağıtım törenine katıldı.
Öğrencilerin karne sevincine ortak olan ve yoğun bir dönemi geride bırakan öğrencilere ‘iyi tatiller’ dileyen Başkan Büyükkılıç, okul girişinde minikler tarafından çiçeklerle ve Türk bayrakları ile karşılandı.
Sınıfları tek tek gezerek minik öğrencilerle sohbet edip, miniklerin karnelerini inceleyen Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, “Daha nice huzurlu, başarılı eğitim öğretim yılları diliyor, Kayseri’mizin birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, hayırseverliğin en güzel örneklerini sergileyen büyükşehir olarak sürmesini dua ve temenni ediyorum” dedi.
Vali Günaydın, öğrencilerin eğitim ve öğretiminin aksamadan, kesintiye uğramadan devam etmesi için pandemi döneminde her türlü tedbiri aldıklarını, bundan sonra da aynı şekilde tedbirlere uyulması için gayret gösterileceğini ifade etti.
Öğrencilere Kayserispor atkısı da hediye eden Başkan Büyükkılıç, tatili iyi değerlendirmeleri gerektiğini söylediği miniklere yarıyıl tatillerinde hem dinlenmelerini, hem eğlenmelerini hem de bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni, protokolün miniklerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

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