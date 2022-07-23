Başkan Büyükkılıç, “Merkeziyle, taşrasıyla, kültür varlıklarıyla Kayseri bu ülkenin olmazsa olmazıdır”

Tören öncesi konuşma gerçekleştiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Merkeziyle, taşrasıyla, kültür varlıklarıyla Kayseri bu ülkenin olmazsa olmazıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyarette bulunmak ve toplu açılış töreni gerçekleştirmek üzere, Kayseri’ye geldi. Tören öncesi konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin Türkiye için öneminden ve Kayseri’nin gelecek hedeflerinden bahsetti. Başkan Büyükkılıç, “Erciyes’in eteklerinden, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kayseri’den selamlıyorum. Endüstrinin merkezi olan, 3 organize sanayi, bir serbest bölgesi, yeni organize sanayisi, genişleme organize sanayisi, sera organize sanayisi ile her şeyden önce ihracatı, istihdamı ve yatırımı önemseyen Kayseri insanı ile sayın Cumhurbaşkanımızı selamlıyorum. Adeta Niagara Şelalesinin başka bir versiyonu olan Yahyalı'mızın Kapuzbaşı'yla şelaleleriyle, içerisinde 301 tane kuş çeşidini barındıran Yeşilhisar bölgesinde bulunan Kuş Cenneti’yle, Sarız'ıyla, Pınarbaşı’yla, Akkışla'sıyla, Sarıoğlan'ıyla, Felâhiye'siyle, Özvatan'ıyla, Bünyan'ıyla, Tomarza'sıyla, Talas’ıyla, Melikgazi'siyle, Kocasinan'ıyla, İncesu’yla, Yeşilhisar'la, Yahyalı'mızla, Develimizle el ele, gönül gönüle vermek üzere 16 ilçemizde hep beraber birliğin, dayanışmanın sembolü olduğumuzu haykırmak istiyoruz. Merkeziyle, taşrasıyla, kültür varlıklarıyla Kayseri bu ülkenin olmazsa olmazıdır. Kayseri Ay yıldızlı Türk Bayrağı’na, vatanına, milletine, devletine, dinine, değerlerine bağlı, ülkesine ve cumhurbaşkanına sevdalıdır. Kayseri böyle bir şehir olmanın onurunu ve gururunu taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara destekleri için teşekkürlerini ileten Başkan Büyükkılıç, ”Biz sizlere minnet duyuyoruz. Sizler iyi ki varsınız, sizlere ve hizmete sevdalıyız. Yıllardır bizlere ve bizim anlayışımıza, yani; Allah’ından korkan, kulundan utanan, insanlığa hizmet sevdası olan gönüllerde taht kurma adına hareket eden bir yaklaşım ile sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Kayseri denilince Mimar Sinan’ımız, Selçuklu hükümdarlarımızdan 2. Kılıçarslan’ın kızı Gevher Nesibe’nin, Hunat Hatun’un, Mevlâna Celaleddin'in, Rumi’nin hocası Seydi Burhanettin’in, Develi’mizin aşık Seyrani’sinin, Dadalıoğlu’nun anılmadan geçilmesi söz konusu olamaz. Kayseri denilince 4 üniversitesi, son süreçte açılan Sağlık Bilimi Üniversitesiyle birlikte tıp fakültesiyle 5 üniversiteye ulaşan eğitimin bir merkezinden bahsediyoruz. Pandemi döneminde aşıyı bulan Erciyes Üniversitesi’nden, Kayseri’den bahsederiz. Şehitlerimizi rahmetle anarken, son günlerde rahmetli olan Mustafa Bozkurt kardeşimizi ve onun şahsında tüm şehitlerimizi anarız. Yaklaşık 2 hafta önce Konya’da şehit edilen Ekrem kardeşimizi anarız. Kayseri denilince 180’den fazla ülkeye ihracat yapan 3 milyar 600 milyon dolarla ihracatlara ulaşan ve hedefimiz olan 4 milyar doları dahada yukarıya, yatırımdan yatırıma koşan Kayseri’den bahsederiz. Bu şehri birlik beraberlik içerisinde anlayışı içerisinde yaparak sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Millet bahçesiyle, havaalanında yapılan terminalle, temeli atılacak olan hızlı trenimizle, ulaşımda tramvay hatlarımızla bu şehri daha çevreci daha yaşanabilir bir anlayışla turizm odaklı, genç dostu bir şehir olarak 16 Belediye başkanımızı yanıma alarak sizleri ayrı ayrı selamlıyorum. Rasim abimizi de rahmetle anıyor, Allah’a emanet olasınız diyorum” diye konuştu.