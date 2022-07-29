Başkan Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Projelerini Değerlendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, devam eden kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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  • 29.07.2022 12:43
  • Güncelleme: 29.07.2022 13:24
Başkan Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Projelerini Değerlendirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, devam eden kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nı ziyaret eden ve Daire Başkanı Hakkı Alp’ten son durum hakkında bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, projeleri maket üzerinden inceledi. Devam eden kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, kentsel dönüşüm projelerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Büyükkılıç, bir yandan kentsel dönüşüme ihtiyacı olan bölgeleri tespit edip projelendirirken, diğer taraftan da kentsel dönüşüm inşaatlarının hızla yükseldiğini vurguladı.

Vatandaşların yaşam kalitesini arttıracak, afet riskine önlem alınacak nitelikte kentsel refah sağlayan, sosyal alanları bulunan, kente mimari ve sosyal anlamda değer katacak kentsel dönüşüm projelerinde emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Emeği geçen, Kentsel Dönüşüm birimimizdeki daire başkanımıza, genel sekreter yardımcımıza, çalışanlarımıza ve yüklenici firmalarımıza teşekkür ediyorum. Allah kazasız belasız konutların anahtar teslimini de yapmayı nasip etsin” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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