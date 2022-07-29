Asayiş Devriye Ekipleri 24 kilo Hint Keneviri ele geçirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği'nce yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde yapımında kullanılan 24 kilo 450 gram Hint Keneviri ele geçirildi.

PAYLAŞ
  • 29.07.2022 12:39
  • Güncelleme: 29.07.2022 13:25
Asayiş Devriye Ekipleri 24 kilo Hint Keneviri ele geçirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği’nce yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde yapımında kullanılan 24 kilo 450 gram Hint Keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği; vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Buğdaylı - Elagöz mahallesi yolu üzerinde bulunan kanal kenarına atılmış vaziyette uyuşturucuya konu bitkilerin olduğunu fark eden ekipler, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Ekiplerce yapılan araştırmalarda; su kanalı kenarına çuvallar içerisinde atılmış halde esrar yapımında kullanılan 24 kilo 450 gram Hint Keneviri bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de feci kaza: Otomobilin içerisinde yanarak can verdiler (1)

Kayseri'de feci kaza: Otomobilin içerisinde yanarak can verdiler (1)

Buğday hasadı yüz güldürdü

Buğday hasadı yüz güldürdü

Kayseri İhracatını İlk 6 Ayda Yüzde 19 Artırdı

Kayseri İhracatını İlk 6 Ayda Yüzde 19 Artırdı

Sıcaktan bunalan çocuklar çareyi süs havuzunda buldu

Sıcaktan bunalan çocuklar çareyi süs havuzunda buldu

Kayseri'nin turizm potansiyeli ve yapılması gerekenler bu zirvede konuşuldu

Kayseri’nin turizm potansiyeli ve yapılması gerekenler bu zirvede konuşuldu

Vali Çiçek, sosyal medya üzerinden kamp etkinliği talebine olumlu cevap verdi

Vali Çiçek, sosyal medya üzerinden kamp etkinliği talebine olumlu cevap verdi

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

5
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

6
Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı

Kayseri'de 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı

Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Talas'ta vatandaşlarla buluştu

Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Talas'ta vatandaşlarla buluştu

DAHA FAZLA
Kayserispor, Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak

Kayserispor, Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak

Bünyan'da yapımı planlanan çok amaçlı park yapım çalışmaları sona geldi

Bünyan'da yapımı planlanan çok amaçlı park yapım çalışmaları sona geldi

LPG'ye 32 kuruş zam

LPG’ye 32 kuruş zam

Erciyes Üniversitesi'nden hayvanları serinleten proje

Erciyes Üniversitesi’nden hayvanları serinleten proje

Elagöz çevre yolunda feci kaza: 3 ölü

Elagöz çevre yolunda feci kaza: 3 ölü