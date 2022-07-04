Başkan Büyükkılıç, Kayseri OSB'nin yeni yönetimini ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimini kabul etti.

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  • 04.07.2022 14:38
  • Güncelleme: 04.07.2022 17:31
Başkan Büyükkılıç, Kayseri OSB'nin yeni yönetimini ağırladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimini kabul etti.

Geçtiğimiz günlerde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan seçimli genel kurulun ardından başkanlığa seçilen Mehmet Yalçın ile yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında geçen ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, “Yönetim Kurulu üyesi dostlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Organize Sanayi’mizin bu yeni yönetimi hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kayseri 3 organize, 4’üncü organizemiz yolda, 1 serbest bölgesi ile teknolojinin, endüstrinin merkezi. Bizim bunu daha da geliştirmek, zenginleştirmek istiyoruz. Ayrıca biliyorsunuz sera organizemiz söz konusu olacak” dedi.

Dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini ifade eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlçelerimizin de talepleri var. Büyük organizemiz, ilk göz ağrımız, olmazsa olmazımızın şahsında amacımız üretmektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve tavsiyeleri doğrultusunda üreten, istihdama vesile olan, katma değere vesile olan, ihracata vesile olan, getiri sağlayacak olan, evine ekmek götüreceklere vesile olan bir yaklaşım gösteriyoruz. Bu anlayış içerisinde kamu kurum ve organize sanayilerimiz arasında dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyoruz. Valimizle, belediye başkanlarıyla uyum içerisinde Kayseri’mizde ne gerekiyorsa onu yapma yönünde irade göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Zaten kazandıklarını hayırseverler olarak tekrar Kayseri’deki hemşehrilerine harcıyorlar. O da bizim için elhamdülillah büyük bir gurur kaynağı.”

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın da, birlik, beraberlik mesajı vererek, “Bundan sonra hedefimiz hiçbir kimseyi ayrıştırmadan, bölmeden, yaptığı işlere bakmadan herkese eşit mesafede olacağız, bütün sanayicilere hizmet edeceğiz” dedi.

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İHA

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