Teltik, LGS şampiyonlarını ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alan 5 öğrenciyi makamında ağırlayarak ödüllendirdi.

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  • 04.07.2022 13:57
  • Güncelleme: 04.07.2022 17:32
Teltik, LGS şampiyonlarını ağırladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) 500 tam puan alan 5 öğrenciyi makamında ağırlayarak ödüllendirdi.

Kayseri’de 5 öğrenci, LGS’da bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de, başarılı öğrencileri makamında ağırlayarak, ödüllendirdi. Burada konuşan Teltik, “İlimizde bulunan 23 bin 461 8’inci sınıf öğrencimizden 20 bin 711’i sınava girmiştir. Katılım oranımız yüzde 88’dir. Sınavlar açıklandığı andan itibaren Ar-Ge birimimize tüm veriler ulaştı. Bu konuların tüm analizleri yapılıyor. Elimizdeki analizlere göre 5 tane öğrencimiz Türkiye birinci olmuş, 16 öğrencimizde tek soruya yanlış cevap vererek gönlümüzün şampiyonu oldular. İngilizce dersi hariç diğer tüm derslerde Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Bu çok ümit verici. İleride daha yükseklere çıkacaktır. Matematik, Türkçe, İnkılap, Din Kültürü derslerinden Türkiye ortalamasının üstündeyiz. Şuandan itibaren artık tercih sürecimiz başladı. Tüm okullarımızda online olarak tercih danışmanlığı verilmektedir. Ayrıca 3 tane rehberlik araştırma merkezimizde yüz yüze öğrencilerimiz tercih danışmanlığı alabilecekler. Bu konuda isteyen öğrencimiz rehberlik araştırma merkezlerine giderek veya okullarında ki rehber öğretmen ile bağlantıya geçerek tercihlerinde yardım alabilecekler" diye konuştu.

Sınavı kazanmak kadar doğru tercih yapmakta önemli. O yüzden profesyonel bir yardım almalarını kendilerine öneriyoruz. Biz İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak fedakarca çalıştık. Bu öğrencilerimizin başarısının artması için elimizden gelen her şeyi yaptık. Sınav sonuçlarının analizleri ile de eksikliklerimizi tespit edeceğiz. Bunların üzerine giderek 1 sene sonraki sınavda bu eksikliklerimizi gidererek daha başarılı sonuç alacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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