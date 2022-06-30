Başkan Büyükkılıç: 'İl Kültür Müdürlüğü 20 yıldır kayıptaydı'

Develi Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi’ne Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’da katıldı. Programda konuşan Büyükkılıç: “İl Kültür Müdürümüz Şükrü Bey Kayseri'nin ve ilçelerimizin yüz akı çalışmalarıyla şehrimizi ön plana çıkartıyor. Biz kimsenin aleyhine konuşmayız. Ama şunu söylemeliyim ki il kültür müdürlüğü 20 yıl boyunca adeta kayıpta kalmış. Artık Kültür Müdürümüzün gayreti ve birlikte hareketlerimiz ile İl Kültür Müdürlüğümüzün çalışmaları ön plana çıkmakta” diye konuştu.