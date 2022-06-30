Kocasinanlı çocuklar sokak oyunlarıyla daha mutlu

Kocasinan Belediyesi, yaz donemi boyunca her hafta iki mahallede düzenlediği sokak oyunları etkinliğiyle geçmişin nostaljisini bugünün çocuklarına yaşatıyor. Boztepe Mahallesindeki şenliğe aileleriyle birlikte katılan çocuklar, heyecan ve mutluluk dolu saatler yaşadı.

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  • 30.06.2022 12:35
  • Güncelleme: 30.06.2022 12:50
Kocasinanlı çocuklar sokak oyunlarıyla daha mutlu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, yaz donemi boyunca her hafta iki mahallede düzenlediği sokak oyunları etkinliğiyle geçmişin nostaljisini bugünün çocuklarına yaşatıyor. Boztepe Mahallesindeki şenliğe aileleriyle birlikte katılan çocuklar, heyecan ve mutluluk dolu saatler yaşadı.

Etkinlik sayesinde unutulmaya yüz tutmuş oyunları gün yüzüne çıkardıklarını ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sokak oyunlarının mahallelerin sosyal yaşamına renk kattığını vurgulayarak; “Her hafta değişik günlerde ve farklı mahallelerde çocuklarımız için etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımızın yüzünün gülmesi bizi çok mutlu ediyor. Çocuklarla birlikte ailelerinin de sokak oyunlarına katılarak keyifli dakikalar geçirmeleri bizlere ayrı bir memnuniyet katıyor. Etkinliklerimizle mahalle kültürünü yaşatıyoruz” diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar’ın selamını ileten Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Yıldırım ise; “Kocasinan Belediyesi olarak sokak oyunları etkinliğimizi, Boztepe Mahallesi’nde gerçekleştiriyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’ın bir cenaze programı nedeniyle etkinliğe katılamadı. Ama Sayın Başkanımız; çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, büyüklerimize selamlarını ve saygılarını iletiyor. İnşallah daha sonraki düzenlenecek etkinliklerde Sayın Başkanımız, sizlerle birlikte olacak. Programımıza, yoğun ilginizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Halat çekme, sandalye kapmaca, yumurta taşıma ve çuval yarışı ile doyasıya eğlenen çocuklar, birbirleriyle kıyasıya mücadele ederken, oyun oynamanın tadına vardı. Çocuklar, oyunlarda coşkuyla eğlenirken, aileleri ise hoşça vakit geçirdi. Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ekipleri ise izleyenlerin büyük beğenisini toplayan etkinlikte yarışmaya katılan çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Şenlik, eğlenerek enerji harcayan çocuklara ve bölge sakinlerine geleneksel pilav ikramı yapılmasıyla sona erdi.

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İHA

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