Başkan Büyükkılıç gençlerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte Talas Gençlik Merkezi'ni ziyaret edip, gençlerle buluştu.

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  • 08.06.2022 12:17
  • Güncelleme: 08.06.2022 12:27
Başkan Büyükkılıç gençlerle buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte Talas Gençlik Merkezi’ni ziyaret edip, gençlerle buluştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve il protokolü Talas ilçesinde Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı, spordan bilime, kültür sanattan teknolojiye kadar birçok alanda faaliyet gösteren Talas Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti.

Oyun ve spor aktivite alanlarını gezen heyet, milli sporcuların mini gösterilerini ilgiyle izlerken, bağlama çalarak Gesi Bağları türküsünü söyleyen gençlere de eşlik etti. Dene yap teknoloji atölyelerini ve kadınların el emeği göz nuru eserlerini de dikkatle inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Özhaseki ve Çiçek’in yer aldığı heyet, yetkililerden de yapılan çalışmalar ve verilen eğitimler ile ilgili bilgiler aldı.

Başkan Büyükkılıç, gençlerin her zaman yanında yer aldıklarını belirterek, “Gençlerimiz bizim her şeyimiz. Kayseri’de gençlerimizin her anlamda gelişimine katkı sağlayan önemli merkezlerimizden biri olan Talas Gençlik Merkezi’ni ziyaret ettik. Gençlerimizle çok keyifli vakit geçirdik. Rabbim hepsinin yolunu ve bahtını açık eylesin” diye konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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