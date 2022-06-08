Adalet Bakanı Bozdağ’dan kira artış oranıyla ilgili net açıklama

Son günlerin tartışma konusu fahiş kira artışı meselesi, hükümetin de gündeminde. Bakanlıkların çalıştığı ve merakla beklenen kira düzenlemesinde sona gelindi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kiralarda artış sınırıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bozdağ, 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyeceğini söyledi.

Borçlar Kanunu'nda yapılacak geçici düzenleme 1 yıllık süreyi kapsayacak. Düzenlemenin kısa sürede tamamlanarak kamuoyuna duyurulması bekleniyor.