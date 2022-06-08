Adalet Bakanı Bozdağ'dan kira artış oranıyla ilgili net açıklama
Üzerinde çalışmaların devam ettiği kira düzenlemesi hakkında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde, bir önceki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabileceğini söyledi.
- 08.06.2022 12:18
- Güncelleme: 08.06.2022 12:19
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Son günlerin tartışma konusu fahiş kira artışı meselesi, hükümetin de gündeminde. Bakanlıkların çalıştığı ve merakla beklenen kira düzenlemesinde sona gelindi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kiralarda artış sınırıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bozdağ, 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyeceğini söyledi.
Borçlar Kanunu'nda yapılacak geçici düzenleme 1 yıllık süreyi kapsayacak. Düzenlemenin kısa sürede tamamlanarak kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
1ha
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