Başkan Büyükkılıç çocukluk günlerini yeniden yaşadı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Kurban Bayramı'nda çocuklar ve gençlerle Ali Dağı'nda bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, halat çekip, voleybol ve futbol oynayarak, gençlerin ve çocukların bayram coşkusuna ortak oldu.

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  • 10.07.2022 11:57
  • Güncelleme: 10.07.2022 12:14
Başkan Büyükkılıç çocukluk günlerini yeniden yaşadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Kurban Bayramı’nda çocuklar ve gençlerle Ali Dağı’nda bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, halat çekip, voleybol ve futbol oynayarak, gençlerin ve çocukların bayram coşkusuna ortak oldu.

Talas Ali Dağı 360 Kafe’de gerçekleşen bayram buluşmasına, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte katılan Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, eşi Sümeyra Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Cüneyd Özdemir, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, gençler ve çocuklar katıldı.

Tek tek masaları gezerek, gençlerin ve çocukların Kurban Bayramı’nı kutlayan Başkan Büyükkılıç, gençlerle bir süre sohbet ederek, “İyi bayramlar, hoş geldiniz, iyi ki varsınız, sizleri çok seviyoruz, sizler bizim dua kaynağımızsınız, canımız, ciğerimizsiniz” dedi.

Vali Çiçek ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından hazırlanan spor faaliyetlerine katılan Başkan Büyükkılıç, halat çekip, voleybol ve futbol oynayarak, gençlerin ve çocukların bayram coşkusuna ortak oldu. Çocuklarla müzik eşliğinde halay da çeken Büyükkılıç, çocuklara Yukatel Kayserispor forması da hediye etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerle birlikte adeta çocukluklarını yeniden yaşadıklarını belirterek, “Kıymetli yavrularımız her birinizi ayrı ayrı alnınızdan öpüyorum. Bizleri adeta çocukluğumuza götürdünüz, o günleri yaşattınız. Bayram sevincini hep birlikte yaşadık” dedi.

Birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı veren Başkan Büyükkılıç, “Birliğimizin, beraberliğimizin ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında, sayın valimizle, el ele gönül gönüle geleceğe ülkemizi taşımak adına hep birlikte nice bayramlara diyoruz. Sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyoruz. Biriz, beraberiz, hep beraber Türkiye’yiz. Her şey Kayseri için” diye konuştu.

Çocuklarla ve gençlerle birlikte ‘sarı, kırmızı, en büyük Kayserispor’ sloganı atan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, “Sevgili çocuklar hepinizin bayramı kutlu olsun” dedi.

Çocuklar ve gençler, Spor A.Ş.’nin ‘Doğasında hareket var’ sloganıyla hazırladığı gün boyu süren etkinliklerle doyasıya eğlendikleri bir bayram günü yaşadı.

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İHA

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