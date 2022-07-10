63 yaşındaki kadın odasında ölü bulundu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki kadın odasında ölü bulundu.
- 10.07.2022 11:47
- Güncelleme: 10.07.2022 12:15
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki kadın odasında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 2168 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 63 yaşındaki M.K.’nin odasına giren yakınları, yaşlı kadını hareketsiz halde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinde M.K.’nin hayatını kaybettiği belirledi.
M.K.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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