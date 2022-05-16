Başkan Büyükkılıç'a konfetili ve tezahüratlı karşılama

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, davetli olarak katıldığı Özçelik İş Sendikası 9. Olağan Genel Kurulu’nda konfeti ve tezahüratlarla karşılandı. Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Başkan Büyükkılıç’ı, “Kayseri’ye hizmet eden, 30 yıl da beraber yürüdüğümüz, gönlümüzde taht kurmuş, Kayseri’mizin atom karıncası” diye nitelendirdi.

Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Özçelik İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Celalettin Korkmazyürek ve sendika üyelerinin katıldığı Sendika Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, önemli ve anlamlı sendika çalışmasından dolayı sendika yönetimi ve üyelerini tebrik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu insanına yakışan, Müslüman Türk insanına yakışan, inandıkları hak yolda seslerini, mesajlarını sunan ve sahiplenen anlayış içerisinde nezih bir genel kurul yapıldığını ifade ederek, “Allah sayılarınızı arttırsın” dedi.

Salt bir ücret sendikacılığı ile bir yere varılamayacağını ifade eden ve insanlığın sendikacıların mesajına ihtiyacı olduğuna değinen Büyükkılıç, “Salt bir ücret sendikacılığı ile bir yere varılmayacağını hep beraber gözlemliyoruz. O açıdan birbirimize sahip çıkacağız, felsefemize sahip çıkacağız, anlayışımıza sahip çıkacağız. Ülkemizi, sadece ülkemizde yaşayan insanların ümidi olmaktan öte, dünya insanlığının, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve liderliğinde, adeta ihtiyacının olduğu bir anlayış içerisinde sunmaya çalışacağız ve devam edeceğiz. Çünkü buna ihtiyaç var. Sizin mesajınıza insanlığın ihtiyacı var. Biz olayı böyle görüyoruz. O açıdan kuru kuruya bir sendikacılık sevdası olarak ya da davası olarak görmediğimizi buradan ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Herkesin şehrini, ülkesini sevdiğini, bunun fıtrî olduğunu belirten Büyükkılıç, Kayseri’de “Birimiz hepimiz diyoruz, hepimiz birimiz diyoruz” ifadesini kullanarak, “Makarr-ı ulema ve makarr-ı evliya olarak bilinen âlimler ve veliler şehri olan Kayseri’mizin elbette ki yeri ayrıdır. Şehrimizi seviyoruz. İnşallah ona layık olma yönünde hep beraber gayret göstermemiz gerektiğini buradan paylaşıyoruz. Birliğimizin, beraberliğimizin bereket olduğunu, birbirimize sahip çıkmamız gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. İşte bu anlayış içerisinde 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle, bir ağabey anlayışı içerisinde el ele, gönül gönüle vermek suretiyle Kayseri’mizde 17-0 Cumhur İttifakı anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz diyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri’yi daha iyi noktalara taşımak için gayret göstereceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz Kayseri’mizi daha da yaşanılabilir, herkesin rahatlıkla ‘işte benim şehrim’, ‘işte benim yöneticilerim’, ‘işte ülkemizin Anadolu’daki cazibe merkezi’ diyecek konuma getirmek için çabalıyoruz. Çok şükür iyi bir noktadayız. Yeter mi yetmez. Daha fazlasını bu şehirde yaşayan canlarımız, kardeşlerimiz hak ediyor mu, hak ediyor. İşte 80 bin civarındaki üniversite öğrencisi ile yine bir o kadar çalışan emekçi kardeşimizin alın teri ile bu şehri daha iyi noktaya getirmeye çalışmalıyız. Bu ülkeyi daha iyi noktaya taşımalıyız. Bunun için de hep beraber çaba göstermeliyiz. Biz sendikacılığı çok çok önemsiyoruz. Örgütlü teşkilatların önemini asla göz ardı etmiyoruz. Biz biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri’yiz, hep beraber Türkiye’yiz. Bizleri seven, seçen, güvenen canlarımız olarak yıllardır değişik konum ve durumlarda sizlerin hizmetkârı olduk.”

Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ise genel kuruldaki konuşmasında “Kayseri’ye hizmet eden, 30 yılda beraber yürüdüğümüz, gönlümüzde taht kurmuş, Kayseri’mizin atom karıncası” diye nitelendirdiği Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.