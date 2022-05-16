Tomarza'da 'Gençlik Yürüyüşü' coşkuyla yapıldı

Kayseri’nin Tomarza İlçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile 14-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Gençlik Haftası çerçevesinde ’Atatürk’ü Anma-Gençlik Yürüyüşü’ düzelendi.

Tomarza Hükümet Konağı önünde başlayan program; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt’un mozoleye çelenk sunması ile devam etti. Hükümet Konağı önünde liseli öğrenciler coşkulu bir katılım ile gerçekleştirdi. Öğrenciler daha sonra marşlar eşliğinde yürüyüşlerini tamamladı. Etkinliğe; Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, İlçe Emniyet Amiri Ufuk Polat, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve ilçe halkı da Türk Bayrakları ile katıldı.