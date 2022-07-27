Başkan Büyükkılıç'a Avrupa'daki Kayserililerden 'teşekkür' ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Kayserililer Derneği Genel Başkanı Muzaffer Polat ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Başkan Büyükkılıç, kadim kent Kayseri’de Avrupa’da yaşayan gurbetçileri bir araya getirdiklerini ve etkinliğin büyük beğeni topladığını belirtirken, Polat ise Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması’nı düzenledikleri için tüm gurbetçiler adına Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Kentte yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde yürüten Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak etkinliklere de imza atmayı sürdürüyor. Bu çerçevede gerçekleştirdiği faaliyetleri ile dikkat çeken Başkan Büyükkılıç’a ziyaretler de sürüyor. Kayseri’deki buluşmadan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Avrupa Kayserililer Derneği Genel Başkanı Muzaffer Polat ve beraberindeki heyet Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında kabul ettiği Polat ve beraberindeki heyetle sohbet eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kadim kentimiz tarihi ve kültürel zenginliğe sahip olduğu gibi yurt içinde hemen her şehirdeki, yurt dışında ise Avrupa’nın dört bir yanındaki kadirşinas ve çalışkan insanıyla bulunmaz bir zenginliğe de sahip. Yerel yöneticiler olarak sadece Kayseri’de yaşayan hemşehrilerimizi değil dünyanın herhangi bir yerinde bulunan vatandaşımızı kucaklamak için gayret gösteriyoruz” dedi.

Avrupa Kayserililer Derneği Genel Başkanı Polat ise Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olacak bir etkinliğe imza attığının altını çizerek, “Kayseri’ye yapılan hizmet ortadayken biz gurbetçileri unutmamanız ve böyle bir etkinlik düzenlemeniz takdire şayan. Size çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen sohbetin ardından, nazik ziyaretleri için Polat ve beraberindeki heyete teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, misafirleriyle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve daire başkanları da hazır bulundu.

Avrupa’daki Türkler Kayseri buluşması dolu dolu sürüyor

Kadim kent Kayseri’nin sahip olduğu tarihi ve doğal zenginlikleri tüm dünyaya tanıtmak için önemli girişimlerde bulunan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimdeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Avrupa’da yaşayan gurbetçi

vatandaşları da unutmayarak 13-31 Temmuz Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması etkinliği çerçevesinde gurbetçi vatandaşları Kayseri’de buluşturdu. 31 Temmuz’a kadar sürecek etkinlik çerçevesinde vatandaşlar ünlü sanatçıların sahne aldığı konserlerle müzik ziyafeti yaşarken, birçok etkinlik ve faaliyete de katılma fırsatı yakaladı. Etkinlikler, Koramaz Vadisi gezisi, İncesu gezisi, Kültür Yolu gezisi ve Kültepe Kaniş Karum gezileri ile sürerken, mehteran gösterileri, çocuk tiyatroları, yarışmalar, spor etkinlikleri, dinletiler, söyleşiler gibi faaliyetler de vatandaşlarla buluşuyor.