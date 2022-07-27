Kayseri'de feci kaza: 1 ölü 1 ağır yaralı
Kayseri'de Kuzeyçevre yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında pazarcılık yaptıkları belirlenen iki kardeşten biri öldü diğeri ağır yaralandı.
- 27.07.2022 09:47
- Güncelleme: 27.07.2022 09:47
Kaza, Kuzeyçevreyolu istikametinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon refüje çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Volkan O.’nun ağır yaralandığı, İbrahim O.’nun ise hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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