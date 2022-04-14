Başkan Büyükkılıç'a 'raylı sistem' brifingi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Raylı Sistem 5. Aşama Talas Mevlana-Furkan Doğan Arası Tramvay Hattı ile ilgili yetkililerden brifing aldı. İftarını şantiye personeli ile birlikte açan Büyükkılıç, vatandaşların daha konforlu, daha güvenli ulaşım sağlamaları için gayretlerinin sürdüğünü ifade etti.

PAYLAŞ
  • 14.04.2022 11:30
  • Güncelleme: 14.04.2022 12:14
Başkan Büyükkılıç'a 'raylı sistem' brifingi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Raylı Sistem 5. Aşama Talas Mevlana-Furkan Doğan Arası Tramvay Hattı ile ilgili yetkililerden brifing aldı. İftarını şantiye personeli ile birlikte açan Büyükkılıç, vatandaşların daha konforlu, daha güvenli ulaşım sağlamaları için gayretlerinin sürdüğünü ifade etti.

Kayseri’deki gerek karayolunda, gerekse raylı sistemde ulaşım konforu ve güvenliğini arttırıcı çalışmalar yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gülermak-YDA yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirerek, Raylı Sistem 5. Aşama Talas Mevlana-Furkan Doğan Arası Tramvay Hattı ile ilgili brifing aldı. Yetkililerle birlikte çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendiren ve yapılan işler ile ilgili bilgi alan Başkan Büyükkılıç, buradaki çalışmaların bir an önce bitmesi için tüm ekibin gayret gösterdiğini söyledi.

İFTARINI, ŞANTİYE PERSONELİ İLE YAPTI

Toplantının ardından Başkan Büyükkılıç, iftarını Gülermak-YDA şirketlerinin şantiyesinde işçisinden mühendisine kadar tramvay hattına emek veren tüm personelle birlikte yaptı. Masaları tek tek gezen Büyükkılıç, şantiye çalışanlarına hem hayırlı, bereketli Ramazanlar hem de işlerinde kolaylıklar diledi.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, “Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Allah, ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında vatanımıza, milletimize, devletimize bağlı, ezanları olmazsa olmazımız olarak bilen anlayış içerisinde daha nice Ramazanlara eriştirsin, nice Kadir gecelerine, bayramlarına ağız tadıyla, huzur içerisinde eriştirsin” dedi.

“TRAMVAY HATTIMIZ 48 KİLOMETREYE ULAŞMIŞ OLACAK”

Vatandaşların daha konforlu, daha güvenli ulaşım sağlamaları için gayretlerinin sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, “Gerek Tınaztepe tramvay hattımız, gerekse Talas tramvay hattımız olmak üzere tramvay hattındaki çalışmalar 2022 sonuna doğru tamamen çalışmalar tamamlanmış olacak ve tramvay hattımız 48 kilometreye ulaşmış olacak. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Kayseri Kentiçi Raylı Taşıma Sistemi 5. Etap Şehit Furkan Doğan İstasyonu ile Talas Anayurt bölgesine yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğunda güzergah boyunca 9 adet yolcu istasyonu, 3 adet yer altı kuyu deposu ile birlikte su deposu ve 3 adet de trafo merkezi bulunan elektromekanik işleri de dâhil olmak üzere ilave raylı sistem hattı yapılıyor.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç'a 'raylı sistem' brifingi

Başkan Büyükkılıç'a 'raylı sistem' brifingi

Talas'ın kütüphanelerine ara tatilde de yoğun ilgi

Talas'ın kütüphanelerine ara tatilde de yoğun ilgi

'6 saatten az uyku kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor'

'6 saatten az uyku kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor'

Kayseri'de kaza yapan otomobil alev aldı: 4 yaralı

Kayseri'de kaza yapan otomobil alev aldı: 4 yaralı

Kayseri Emniyetspor, Antalya'dan şampiyonla döndü

Kayseri Emniyetspor, Antalya'dan şampiyonla döndü

25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı polisten kaçamadı

25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı polisten kaçamadı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

5
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

6
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özdoğan: 'Biz uğraştıkça ve çalıştıkça Allah güzellikleri lütfediyor'

Özdoğan: 'Biz uğraştıkça ve çalıştıkça Allah güzellikleri lütfediyor'

Oda Başkanlarından Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Oda Başkanlarından Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

DAHA FAZLA
Gazeteci Veli Altınkaya ölümünün 1. yılında anıldı

Gazeteci Veli Altınkaya ölümünün 1. yılında anıldı

Esnaflar sandığa gidiyor

Esnaflar sandığa gidiyor

Kayserispor-Rizespor maçına Özdamar atandı

Kayserispor-Rizespor maçına Özdamar atandı

Motorine büyük zam beklentisi

Motorine büyük zam beklentisi

Başkan Büyükkılıç gençlerin davetini geri çevirmedi

Başkan Büyükkılıç gençlerin davetini geri çevirmedi