Talas'ın kütüphanelerine ara tatilde de yoğun ilgi

Talas Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve açıldığı günden bu yana öğrencilerden yoğun ilgi gören kütüphaneler ikinci ara tatilde de ders çalışmak ve kitap okumak isteyenlerin akınına uğruyor.

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  • 14.04.2022 10:48
  • Güncelleme: 14.04.2022 11:15
Talas'ın kütüphanelerine ara tatilde de yoğun ilgi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve açıldığı günden bu yana öğrencilerden yoğun ilgi gören kütüphaneler ikinci ara tatilde de ders çalışmak ve kitap okumak isteyenlerin akınına uğruyor.

2. dönem ara tatilinin başladığı 9 Nisan Cumartesi gününden bu yana neredeyse hiç boş kalmayan Talas kütüphanelerini 6 günde yaklaşık 5 bin 321 kişi yararlandı. İlçenin girişinde bulunan Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane’den 4 bin 639 öğrenci ders çalışmak için kullanırken 682 öğrencinin de adresi Altıntepe Semt Kütüphanesi oldu.

UYUMAYAN KÜTÜPHANE

Daha önce yapılan düzenleme ile Talas Belediyesi’ne ait kütüphanelerde Ramazan ayına özel güncelleme yapılmıştı. Buna göre korona virüs salgını sonrası gece gündüz kesintisiz hizmet vermeye başlayan 7/24 Kütüphane, Ramazan boyunca da aynı şekilde açık olacağı duyurulmuştu. Duyuruda 7/24 Kütüphane’nin pazartesi günü 07.00-15.00 saatleri hariç haftanın diğer günleri 24 saat açık olacağı yer almıştı.

Öte yandan Altıntepe Semt Kütüphanesi de Ramazan ayıyla birlikte pazartesi hariç haftanın 6 günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında öğrencilere ve araştırmacılara hizmet vermeye devam ediyor.

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İHA

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