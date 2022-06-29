Başkan Büyükkılıç: 'Sizlerin dava aşkına dünya insanlığının ihtiyacı var'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen Melikgazi İlçe Yönetim Toplantısı'na katıldı. Büyükkılıç, birliğe, beraberliğe vurgu yaptığı toplantıdaki konuşmasında AK Parti Teşkilatı'na seslenerek, 'Sizlerin mesajına, sizlerin dava aşkına Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Kayseri'nin değil, Türkiye'nin değil, dünya insanlığının ihtiyacı var' dedi.

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  • 29.06.2022 13:21
  • Güncelleme: 29.06.2022 13:29
Başkan Büyükkılıç: 'Sizlerin dava aşkına dünya insanlığının ihtiyacı var'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen Melikgazi İlçe Yönetim Toplantısı’na katıldı. Büyükkılıç, birliğe, beraberliğe vurgu yaptığı toplantıdaki konuşmasında AK Parti Teşkilatı’na seslenerek, “Sizlerin mesajına, sizlerin dava aşkına Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Kayseri’nin değil, Türkiye’nin değil, dünya insanlığının ihtiyacı var” dedi.

AK Parti İl Başkanlığı’nda AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Melikgazi İlçe Yönetim Toplantısı’na Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, teşkilat koordinatörleri ve üyeler katıldı.

Sözlerine “Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın” diye başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Benim hep söylediğim bir şey var. Sizlerin mesajına, sizlerin dava aşkına Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Kayseri’nin değil, Türkiye’nin değil, dünya insanlığının ihtiyacı var” dedi.

Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, şöyle konuştu:

“Dünya insanlığının ihtiyacı olan dava aşkımızla Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, 2023 seçimine endeksli olarak bizim performansımızın çok daha üzerinde, hep beraber el ele, gönül gönüle çalışmaya ihtiyacımız var. Bizim çalıştığımız kadarıyla Cenab-ı Allah bizlere lütfeder. Bu çalışmayı sizler teşkilatlarımız olarak, bizler yerel yönetimde sizlerin hizmetkarı olarak el ele gönül gönüle, birliğin beraberliğin bereket olduğu anlayışı içerisinde inşallah sürdürmeye özen göstereceğiz. Başkanımızın hep söylediği 17-0, hakikaten Türkiye’de önemli bir rakam. Cumhur İttifakı olarak, hiçbir zaman ötekileştirmeden, kendimizden ayrı görmeden, ben ağabeyleri olarak 16 ilçe belediye başkanımızı bağrıma basarak yolumuza devam etmemiz gerektiğini buradan bir kez daha vurguluyorum.”

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise Kayseri’deki belediye başkanlarını ‘yüz akı’ olarak niteleyerek şöyle konuştu:

“2023 Türkiye’sine her geçen gün yaklaşırken, birlik ve beraberliği tavan yaptığı günleri yaşamak hakikaten güzel. Tüm belediyelerimizde olan müthiş bir atmosfer var. Belediye başkanlarımız yüz aklarımız. Her atmosferde orijinal, inovatif, hem birçok şey yapıyorlar. İyi ki AK Parti var. İyi ki Cumhur İttifakı belediyeleri var. İyi ki belediye başkanlarımız bu kadar gayretli. Memduh Başkanın liderliğinde size teşekkür ediyoruz.”

Toplantıda, yoğun bir çalışma döneminde olduklarını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da 2021’de temeli atılan çalışmaların açılışlarının birbiri arkasına yaptıkları gibi yeni yatırımların, tesislerin de açılışlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Palancıoğlu, ‘Çarşı Melikgazi’ adı verilen projelerinin temel atma törenini de gerçekleştireceklerini ifade ederek, 7 Temmuz Perşembe günü bakanların da katılımları ile İpek Saray’ın arkasında ‘Çarşı Melikgazi’ adı verilen, haftanın 7 günü açık, doğal ürünlerin, meyve sebze ürünlerini, şarküteri ürünlerinin satıldığı bir tesisin temelini atacaklarını ve 1 yıl içerisinde de açılışının gerçekleştirileceği duyurusunu yaptı.

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İHA

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