Başkan Büyükkılıç, 'Kariyer Günleri'ne Osman Ulubaş Fen Lisesi ile devam etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kariyer Günleri kapsamında Osman Ulubaş Fen Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

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  • 17.01.2022 14:24
  • Güncelleme: 17.01.2022 14:44
Başkan Büyükkılıç, 'Kariyer Günleri'ne Osman Ulubaş Fen Lisesi ile devam etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kariyer Günleri kapsamında Osman Ulubaş Fen Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrenci ve genç dostu belediyecilik anlayışı ile projelerini bir bir hayata geçirirken, okullarda düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ etkinliklerinde öğrencilerle buluşarak tecrübelerini paylaşmaya devam ediyor. Öğrencilere yönelik liselerde düzenlenen Kariyer Günleri’nde gençlerle buluşan Başkan Büyükkılıç, tecrübelerini paylaşırken ‘olmazsa olmazımız’ olarak nitelendirdiği gençlerin taleplerini de bizzat dinliyor. Bu kapsamda okul girişinde çiçeklerle karşılanan Başkan Büyükkılıç, Osman Ulubaş Fen Lisesi’nde gerçekleştirilen Kariyer Günleri’ne katılarak, öğretmen ve öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Hayırsever Osman Ulubaş’a teşekkürlerini ileterek sözlerine başlayan Başkan Büyükkılıç, kentin en başarılı okullarından olan Osman Ulubaş Fen Lisesi öğrencilerinin alnından öptüğünü ifade etti. Kayseri’nin bir başka güzel olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, aidiyet duygusu anlayışı ile şehri sahiplenmeye vurgu yaparak, kentin birbirinden güzel doğa ve tarihi zenginliklerini anlattı. Başkan Büyükkılıç, sorduğu bir soruyu cevaplayan öğrenciye bisiklet hediye ederken, teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan ’Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmini, tüm öğrencileri kendi misafiri olarak izletme sözü verdi. Ayrıca Başkan Büyükkılıç, gençlerin 250 binden fazla şehit verilen Çanakkale’yi mutlaka görmelerinin önemine işaret ederek, Çanakkale gezisi sözü verdi.

Keyifli ve samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşide Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin sorularını tek tek cevaplarken, programda gençlere zenginlikler şehri Kayseri’yi tüm yönleriyle anlattı. Başkan Büyükkılıç, öğrencilere Kayserispor atkısını imzalayarak hediye ederken, gençlerin öz çekim yapma talebini de geri çevirmeyerek, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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İHA

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