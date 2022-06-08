Başkan Akay: 'Pancar alım fiyatları güncellenmeli'

 Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, pancar alım fiyatlarının yeniden güncellenmesi gerektiğini söyledi.

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  • 08.06.2022 18:05
  • Güncelleme: 08.06.2022 19:43
Başkan Akay: 'Pancar alım fiyatları güncellenmeli'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Şeker sektöründe, üretim noksanlığından kaynaklı ciddi hareketlilik yaşandığını belirten Akay, Türkiye’nin şeker ihtiyacının doğru şekilde karşılanması halinde sorunun kalmayacağını vurguladı. 

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker tarafından satın alınan Tokat’ın Turhal ilçesindeki şeker fabrikası çiftçileriyle bir araya geldi. Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Akay, şeker üretimi maliyetlerinin yüksek olmasından rahatsızlık duyduklarını açıkladı. Şeker fiyatlarının belli bir seviyede olması gerektiğini vurgulayan Akay, “Kayseri Şeker olarak sorumluluk aldık ve şeker sektörünün tarihinde ilk defa aralık ayında pancar avans fiyatını açıkladık. Bu durum sektörde dikkati toparladı. Türkiye’deki şeker sektörü geçtiğimiz kasım ayından itibaren ciddi bir hareketlilik yaşıyor. Bu hareketliliğin olması, bir önceki yılın şeker pancarı üretiminin ve dolayısıyla şeker üretiminin eksik olmasının etkisi var. Türkiye’nin şeker ihtiyacı doğru şekilde karşılandığı zaman fiyatlar bir şekilde dengeye oturacak demektir. Ama şimdi geçen sene üretimdeki düşüş ve tüketimdeki ilave artışın sonucunda şeker fiyatları da yükseldi. Bunun makul şekilde seyredebilmesi için önce üretimin başarılı şekilde tamamlanması lazım. Bizde bunu kendi adımıza en iyi şekilde yapacağımızı düşünüyoruz. Bu çerçevede çiftçimizin de pancarla ilgili maliyet konularını takip ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

‘PANCAR ALIM FİYATININ YENİDEN TESPİT EDİLMESİ KANAATİNDEYİM’

Artan maliyetlerden dolayı pancar alım fiyatının yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Başkan Akay, “Çiftçiyi küstürmememiz lazım. Bu işten para kazanmasını sağlamamız lazım. Biz tabi avans fiyatı açıkladık ama bunun arkasından elektrik ve mazot fiyat artışları devam ediyor. Dolayısıyla bu bir şekilde ürün maliyetini etkiliyor. O nedenle de pancar alım fiyatının yeniden tespit edilmesi kanaatindeyim. Bunu yine çiftçimizin zarar etmeyeceği asgariden insanca para kazanacağı seviyede tutmak lazım. Bu çerçevede oluşacak maliyetlerde şeker fiyatlarının Türkiye’de belli bir seviyede oturması gerekiyor. Biz geçtiğimiz yıllarda şeker fiyatlarının ucuz olmasından dolayı şikâyet ediyorduk, zarar ediliyor diye. Ama şimdi de şeker fiyatlarının fahiş şekilde artmasından rahatsızlık duyuyoruz huzursuz oluyoruz ve ülkemiz adına doğru bulmuyoruz. Bunun makul seviyede ilerleyebilmesi için mutlaka ihtiyacı olan şekeri üretebilmesi lazım. Bunu yapacak ve başaracak olan çiftçilerimizdir” şeklinde konuştu.

Kayseri Şeker Fabrikası’nın bir çiftçi kuruluşu olduğunu anımsatan Hüseyin Akay, bu nedenle çiftçilerle her zaman iç içe olduklarını söyledi. Akay, “Personellerimizin çiftçiyle iç içe olması onları mutlu ediyor. Çiftçilerimiz geçmişte yaşadıklarını biliyorlar. Şimdi farklılığı görüyorlar. Kayseri Şeker’in olaya nasıl farklı bir yaklaşım içerisinde olduğunu ve sorunların pratik şekilde çözdüğünü görüyorlar. Çiftçimizi mutlu görmekten biz de memnunuz” diye konuştu.

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