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Başhekim Doç. Dr. Altıntop: 'A sınıfı bir hastane kategorisine yükselmek bizi mutlu etti'
Kayseri Devlet Hastanesi'nin Sağlık Bakanlığı tarafından B1 sınıfından, A2 sınıfına yükseltilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Başhekim Doç. Dr. İsmail Altıntop Pandemi sürecinde de önemli görevler üstlenen hastanemizin yeniden A sınıfı bir hastane kategorisine yükseltilmesi bizleri mutlu etti dedi.
- 09.05.2022 12:43
- Güncelleme: 09.05.2022 14:08
Kayseri Devlet Hastanesi’nin Sağlık Bakanlığı tarafından B1 sınıfından, A2 sınıfına yükseltilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Başhekim Doç. Dr. İsmail Altıntop; "Pandemi sürecinde de önemli görevler üstlenen hastanemizin yeniden A sınıfı bir hastane kategorisine yükseltilmesi bizleri mutlu etti" dedi.
Hastanenin A2 sınıfına yükseltilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop; "Hastanemizi 4 yıl önce, 30 Mayıs 2018 tarihinde hizmete açmıştık. Bugün geldiğimiz noktada hastanemizde 5 milyon 822 bin 106 kişiye poliklinik hizmeti sunuldu. Pandemi sürecinde de önemli görevler üstlenen hastanemizin yeniden A sınıfı bir hastane kategorisine yükseltilmesi bizleri mutlu etti" dedi.