Destanlaşan liseler kongrede buluştu

Kurtuluş mücadelesi verilen yıllarda öğrencilerinin de savaşa katıldığı 5 lisenin idareci ve öğrencileri, Kayseri'de düzenlenen Vatan Savunmasında Destanlaşan Liseliler Kongresi'nde buluştu.

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  • 09.05.2022 12:44
  • Güncelleme: 09.05.2022 14:07
Destanlaşan liseler kongrede buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kurtuluş mücadelesi verilen yıllarda öğrencilerinin de savaşa katıldığı 5 lisenin idareci ve öğrencileri, Kayseri’de düzenlenen Vatan Savunmasında Destanlaşan Liseliler Kongresi’nde buluştu.

Kayseri Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen kongreye, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemun Akman, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Kayseri, İzmir Atatürk, Sivas, Galatasaray ve Trabzon Merkez Fen Lisesi idarecileri ve öğrencileri katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Kayseri Lisesi Müdürü Ali Durmuş, “Kongremize katılan okullarımızda bizim ki gibi kadim ve tarihi geçmişe sahip olan, Çanakkale ve Sakarya savaşında kurtuluş mücadelesi verdiğimiz yıllarda bu topraklara damgasını vuran, şehit kanıyla bu toprağı sulayan okullarımızdandır. Bugün ki gençlerde atalarının ve dedelerinin izinden gerektiğinde kendilerine görev düştüğünde gözlerini kırpmadan göreve atılacaktır. Bunda şüphemiz yoktur. Bu mücadeleyi muasır medeniyetler seviyesine ulaşma noktasında vatanımızı ve milletimizi ileriye götürme noktasında sürdürüyoruz. Bu da bizim yeni bir cephemizdir” dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemun Akman da, Kayseri’nin bu kongreye ev sahipliği yaptığı için çok mutlu olduklarını söyleyerek, yetkililere teşekkür etti.

“El ele vermemiz, birlikte hareket etmemiz son derece önemlidir”

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, “Zaman çok önemlidir. Tarihten ders almamız son derece önemlidir. Bu okulda okumamızın en büyük sebebi kişisel gelişimi sağlamaktır ama önemli olan ülke menfaatlerine hitap edecek şekilde kendimizi geliştirmek ve bu ülkenin daha iyi noktalara gelmesi için çalışmaktır. Zaman çabuk geçiyor. Ben 35 sene önce Kayseri Lisesi’nden mezun olurken zamanın bu kadar hızlı geçeceğini tahmin edememiştim. Sizlerde 35 sene sonra belki bu günü hatırlarsınız. O nedenle dakikamızın ve saniyemizi boş geçirmememiz ve kendimizi geliştirmemiz lazım. Siz kendinizi ne kadar geliştirirseniz bu ülkenin önü o kadar açık olur. Okulda bize ‘bu ülkenin 3 tarafı denizlerle ama 4 tarafı düşmanlarla çevrili diye’ hocalarımız hep anlatırdı. Hakikaten öyle. Bu ülkenin gelişmesini ve kalkınmasını kimse istemiyor. Diğer ülkeler istemiyor. Bu nedenle tarihte birçok badireleri biz yaşamışız. El ele vermemiz, birlikte hareket etmemiz son derece önemlidir. Bugün 5 lisenin burada olması Türkiye’nin her köşesindeki okullardan müdürlerimizin ve hocalarımızın burada olması bunun bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler, okullarının tarihi hakkında bilgiler vererek, savaş yıllarını masaya yatırdı. Kongrenin sonuç bildirgesi yarın açıklanacak.

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İHA

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