Bandırma Vapuru’nun kaptan köşkünde bir Kayserilib

Atatürk'ün emriyle gemi idaresine geçen Zincidereli İsmail Hakkı kaptan, fırtınalı havada İngiliz donanmasını atlatarak önemli konuklarını Samsun'a ulaştırmayı başardı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı‘nı bayram yapan olay, milli mücadelenin başlangıç tarihi kabul edilen 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıdır. Konuklarını Samsun’a ulaştıran yiğit ise denizi olmayan Kayseri’den çıktı.

ATATÜRK, ZİNCİDERELİ İSMAİL KAPTANI ÇAĞIRDI

Mondros Mütarekesi’yle bölüşülen Osmanlı topraklarını kurtarmak için milli mücadelenin Anadolu’dan başlatılmasına karar verildi. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının halkı örgütlemesi için Samsun’a gitmesi kararlaştırıldı. 15 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa, İsmail Hakkı Kaptan’ı çağırttı. Samsun’a Bandırma Vapuru ile yapılacak seyahatin ayrıntılarını anlattı. 16 Mayıs 1919 tarihinde Sirkeci’de Bandırma Vapuru İşgalci İngiliz Yüksek Komiserliği askerleri tarafından arandı ve sefer izni verildi.



FIRTINALI HAVADA İNGİLİZ DONANMASINI ATLATTI

9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilen Mustafa Kemal Paşa öğle üzeri Kız Kulesi açıklarında vapura bindi. Beraberinde yirmi civarında subay, asker ve sivil memur bulunmaktaydı. İngiliz zırhlısı Bandırma Vapuru’nun peşine düştü. Karadeniz’de fırtınalı havada yola devam etme kararı alındı. İsmail Hakkı Kaptan, İngiliz zırhlısının takibinden kurtulmayı başardı. Mustafa Kemal Paşa ve maiyetini, 17 Mayıs’ta İnebolu’ya, 18 Mayıs’ta Sinop’a uğrayarak kıyı şeridini takiben 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a ulaştırdı.

İSMAİL HAKKI DURUSU KİMDİR?

Kutlu yolculukta Bandırma Vapuru’nu kullanan Kaptan İsmail Hakkı Durusu, 1871 yılında Kayseri’nin Zincidere beldesinde doğdu. Babası da kendisi gibi kaptan olan Hacı Ahmet Efendi’dir. 1891 yılında Leyli Ticari Bahriye Mektebi’ni bitirdi. 24 Mart 1892 yılında stajyer kaptan olarak “Kayseri Vapuruna” atandı. İsmail Hakkı Kaptan, soyadı kanunu çıkınca “Durusu” soyadını aldı. 10 Ağustos 1922 tarihinde de emekli oldu.