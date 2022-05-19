Çay zammı, esnaf ile müşteriyi karşı karşıya getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs’ta 2022 ürünü yaş çay alım fiyatını açıkladı. Buna göre yaş çay bir önceki seneye göre yüzde 76 artışla kiloda 6,70 liraya yükseldi. Yaş çay kilogramda destekleme oranı da arttırılarak 30 kuruşa çıkarıldı. Yaş çay taban fiyatının ve destekleme oranının belli olmasının ardından çay üreticisi Çaykur da çay fiyatlarına yüzde 43,71 oranında zam yapıldığını duyurdu. Bu da doğruda çayın kilogram etiket fiyatlarını yukarıya çekti. 45-50 TL olan çayın kilosu 80 lirayı buldu. Geçen ay 1,50 TL’ye satılan bir bardak çayın fiyatı da 2 - 2,50 liraya çıktı.

Vatandaşlar ve çay ocağı işletmecileri zamlardan dolayı dertli. Kayseri’de 50 yıldır çay evi işletmeciliği yapan Fuat Uzak, şekerin ardından çaya yapılan zammın kendilerini de memnun etmediğini dile getirdi. Zincirleme gelen zamların vatandaşın alım gücünü düşürdüğünü dile getiren Uzak, “Müşteri sayımızda azalma söz konusu. Her gün zam yapmaktan biz utanır olduk, müşterilerimiz bir bardak çayın hesabını yapmaya başladı. Yeni gelen zamla birlikte birlikte yine kurtarmaz oldu. O yüzden maliyet yükselince bardak fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldık. Genelde müşterilerimiz emekli kesimden ve bir bardak çayın hesabını yapan insanlar bu yüzden de tepkiler oldukça kötü” ifadelerini kullandı.

Kayseri’de başka bir işletme sahibi olan Sevda Sezer de yapılan zamlardan sonra müşterilerinin tepki gösterdiğini dile getirdi. Sezer, “1,50 TL’ye sattığım çayı gelen zamlardan dolayı 2 TL’ye çıkardım. Müşteri sayımızda düşüş oldu ve tepkiler de alıyoruz. Dün gelen bir grup müşterimiz çay içti ve bir şeyler yediler. 100 TL hesap çıkınca ‘4 çaya 100 TL mi alıyorsunuz?’ diye tepki gösterdi. Yani zam kendini belli ediyor. Öğrencilere de hitap ediyoruz fakat bizi ayakta tutan çevredeki esnaflar. Haliyle artık onlar da kendileri çay demlemeye başladılar. Haklı olarak kendilerini düşünüyorlar” dedi.