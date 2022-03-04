Bakan Pakdemirli görevinden istifa etti
Bekir Pakdemirli: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018'den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi'ye başarılar diliyorum.
- 04.03.2022 08:26
- Güncelleme: 04.03.2022 09:22
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Bekir Pakdemirli: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018’den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi’ye başarılar diliyorum."
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN