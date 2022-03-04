Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Olay, bugün öğle saatlerinde özel bir okulda yaşandı. İddiaya göre kendi arasında kavga eden öğrencilerden birisinin abisi, diğerinin kuzeni okula geldi. Okul müdürüyle görüşen öğrenci yakınları, çıkışta kavgaya tutuştu. Kavgada 20 yaşındaki M. A. K., diğer şahıs tarafından bıçaklandı.

Yaralı şahıs, yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırılarak burada ameliyata alındı. Şahsın yoğun bakımda tedavisi sürerken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, bıçaklı kavgayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.