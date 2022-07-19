Bahçelievler Esnaf TOKİ'de dere alanı yenileniyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Bahçelievler Mahallesi'nde Esnaf TOKİ'de bulunan derede ıslah çalışması, köprüler, peyzaj çalışması yapıldığını ve yakında da kapalı pazar yeri yapılacağını söyledi.

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  • 19.07.2022 11:29
  • Güncelleme: 19.07.2022 12:46
Bahçelievler Esnaf TOKİ'de dere alanı yenileniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Bahçelievler Mahallesi’nde Esnaf TOKİ’de bulunan derede ıslah çalışması, köprüler, peyzaj çalışması yapıldığını ve yakında da kapalı pazar yeri yapılacağını söyledi.

Bahçelievler Mahallesi’nde Esnaf TOKİ’de bulunan derede çalışma yaparak 2,5 kilometrelik alanı tamamen yenilediklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Binlerce kardeşimiz burada oturuyor. Derenin üzerine bir köprü yaparak vatandaşlarımızın alışveriş, cami ve parka geçmeleri için karşıya geçmesini sağlamıştık. Şimdi ikinci köprünün talebi var inşallah onu yapacağız. Hepsinden önemlisi tam 2,5 kilometre alanı yeşillendirerek güzel bir aks oluşturacağız. Asfaltı ve yürüyüş yolu da bitti. Burada güzel bir çalışma başladı. Buradaki derenin ıslahına başlamış durumdayız. Dereyi ıslah ettikten sonra inşallah sağlı sollu ağaçlandırarak güzel bir projeyi ortaya çıkartıyoruz. İlave olarak burada bir kapalı pazaryeri ihalemizi yaptık önümüzdeki günlerde bu mahallemize bir Pazaryeri inşaatı başlayacak. İnşallah yakında burada bir kapalı pazar yerimizde olacak. Her gün geceli gündüzlü çalışarak Melikgazi’nin ihtiyaçlarını bir bir gideriyoruz. Okullar, sağlık ocakları, kütüphaneler, camiler, Kur’an kursları, parklar, yollar her türlü ihtiyacı karşılamak için gayret sarf ediyoruz. Gece gündüz çalışan ekip arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Melikgazi olarak referans ve örnek belediye olmaya devam edeceğiz” dedi.

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İHA

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