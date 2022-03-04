Bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı

Büyükşehir Spor A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, bahar dönemi spor okulları kurs programı kapsamında futbol, basketbol, okçuluk, tenis, yüzme ve kick boks başta olmak üzere 12 farklı dalda kurs açılacak. 1’inci Bahar Dönemi Spor Okulları kayıtlarının 2 Mart’ta başladığı duyuruldu. Kurs ve eğitimlerle ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen sporseverler, “sporaskayseri.com.tr” internet adresinden işlemlerini yaptırabilir.

HANGİ KURSA HANGİ YAŞTAKİLER KATILABİLİYOR?

Bahar Dönemi Spor Okullarında branş ve yaş aralıkları yetişkin kursları için 16 - 65, jimnastik için 4 - 10, yüzme için 6 - 13 ve buz pateni için 4 - 15 yaş olarak belirlenirken; futbol, basketbol, hentbol, tenis, masa tenisi, okçuluk, geleneksel okçuluk ile kick boks ve voleybol içinse yaş aralığı 7 - 15 olarak düzenlendi.

26 Mart 2022’de başlayacak olan Büyükşehir Spor A.Ş.’nin 1’inci Bahar Dönemi Spor Okulları eğitimleri, 24 Nisan 2022’de sona erecek.