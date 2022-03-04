Eşler arası 'Artık Çekilmez Oldun' yarışması başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş., yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra hız kesmeden sürdürdüğü sosyal etkinlik ve aktiveleri kapsamında Anadolu'nun incisi Erciyes Kayak Merkezi'nde ilgi gören 'Artık Çekilmez Oldun, Eşler Arası Kızak Yarışması' düzenledi.

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  • 04.03.2022 12:21
  • Güncelleme: 04.03.2022 12:33
Eşler arası 'Artık Çekilmez Oldun' yarışması başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş., yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra hız kesmeden sürdürdüğü sosyal etkinlik ve aktiveleri kapsamında Anadolu’nun incisi Erciyes Kayak Merkezi’nde ilgi gören ‘Artık Çekilmez Oldun, Eşler Arası Kızak Yarışması’ düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi, birçok alanda proje ve hizmetlerini hayata geçirirken, şehrin sosyal ihtiyaçlarının da gözetiyor. Kültür sanattan spora, eğitim ve kurslardan sosyal etkinliklere kadar pek çok farklı alanda düzenlediği organizasyonlarla sosyal belediyecilik kapsamında Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından düzenlenen ve yerli, yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Erciyes Kayak Merkezi’nde, ‘Artık Çekilmez Oldun Eşler Arası Kızak Yarışması’ başlıyor. Katılım için herhangi bir sportif lisans veya belge gerektirmeyen yarışmaya katılmak isteyenler, bir kadın bir erkek olmak üzere çift şeklinde katılım sağlayabilecek.

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı bölgesindeki kızak pistinde, 6 Mart Pazar saat 12.00’de ücretsiz gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak için online kayıt yapma zorunluluğu bulunuyor. Çiftlerin birbirini belirli bir parkurda bitiş noktasına kadar kızakla çekeceği etkinlik sonunda dereceye giren çiftler, katılımcıları teşvik etmek ve etkinliği daha keyifli hale getirmek için koyulan ödülleri kazanma hakkı elde ediyor. ‘Artık Çekilmez Oldun Eşler Arası Kızak Yarışması’na katılmak isteyen çiftlerin, www.artikcekilmezoldun.com internet adresinden kayıt yapmaları gerekiyor.

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İHA

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