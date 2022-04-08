Yozgat’ın Sarıkaya İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Bağımlılık ile Mücadele ve Teknoloji bağımlılığı hakkında farkındalık kazandırılması amacıyla Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan ’Bağımlılıkla mücadele çalıştayı’, İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Sarızeybek kültür merkezi Şehit Yılmaz Gündüz konferans salonunda gerçekleştirildi.

Çalıştay da ilçede mevcut bağımlılık ile ilgili sorunları tespit etmek ve bu sorunların tespitine yönelik çözüm önerilerini bulmak amacıyla uyuşturucu, alkol, tütün, teknoloji ve davranışsal bağımlılık konuları ele alındı.

Sarıkaya Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kurum yöneticileri ile sivil toplum kuruluşları olmak üzere yaklaşık 50 kişi katılım sağladı.

Katılımcılar her türlü bağımlılık çeşidiyle mücadele edebilmek amacıyla sorun ve çözüm önerilerinde bulundu. Çalıştayın sonucunda elde edilen çözüm önerilerinin bir rapor halinde sentezlenip, bağımlılıkla mücadele sorununun çözümüne yönelik kullanılacağı bildirildi.