Motosikletle kaçan ev hırsızları JASAT'tan kaçamadı
Niğde'de evden hırsızlık yapan 2 şüpheli JASAT ekipleri tarafından yakalandı.
- 08.04.2022 12:46
- Güncelleme: 08.04.2022 12:46
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Niğde’de evden hırsızlık yapan 2 şüpheli JASAT ekipleri tarafından yakalandı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen faili meçhul olaylarının aydınlatılmasına yönelik jandarma dedektiflerince (JASAT) çalışma başlatıldı. Ekipler, geçtiğimiz 4 Şubat’ta meydana gelen evden hırsızlık olayı şüphelilerini tespit edilerek yakaladı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
İHA
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