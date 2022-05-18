Baba ve oğullarından 100 milyon TL'lik vurgun

Kayseri'de açtıkları oto alım satım şirketinde piyasaya güven vererek vatandaşlardan 100 milyon TL haksız kazanç elde eden baba ve 3 oğlu, kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

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  • 18.05.2022 16:54
  • Güncelleme: 18.05.2022 19:18
Baba ve oğullarından 100 milyon TL'lik vurgun
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de açtıkları oto alım satım şirketinde piyasaya güven vererek vatandaşlardan 100 milyon TL haksız kazanç elde eden baba ve 3 oğlu, kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, R.Y. (58) ve oğulları G.Y. (30), A.Y. (20) ve S.Y.’nin (32) Kocasinan ilçesinde oto alım satım üzerine faaliyet gösteren bir şirket açarak ilk önce piyasada güven sağladıklarını, son aylarda ise yapmış oldukları ticari iş ve işlemlerde çek, senet, alım ve satım hususlarında ödemeleri aksatmak suretiyle vatandaşlardan 100 milyon TL haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Baba ve 3 oğlunun kaçacağını belirleyen ekipler, operasyon düzenleyerek şüphelileri gözaltına aldı. Operasyonda yapılan aramada 787 bin TL, 10 bin avro, bin 372 adet araç satış sözleşmesi, 107 adet tapu, 70 adet çek, 1 adet ruhsatsız tabanca ile ajandalar ve dijital materyaller ele geçirildi.

300 milyon TL’yi bulabilir

Yapılan incelemede il içinden ve dışından yaklaşık 200 müştekinin daha olabileceği değerlendirilirken, haksız kazançla elde edilen miktarın 300 milyon TL civarında olabileceği belirtildi. Sağlık kontrolünden geçiren baba ve 3 oğlu, emniyete götürüldü.

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İHA

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