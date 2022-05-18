Kayseri Büyükşehir 19 Mayıs'a coşkuyla kutlayacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, genç dostu Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Gençlik Yürüyüşü, Özgün Konseri ve bisiklet turu etkinlikleriyle coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

PAYLAŞ
  • 18.05.2022 17:03
  • Güncelleme: 18.05.2022 19:16
Kayseri Büyükşehir 19 Mayıs'a coşkuyla kutlayacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, genç dostu Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Gençlik Yürüyüşü, Özgün Konseri ve bisiklet turu etkinlikleriyle coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kayseri’de de birbirinden özel etkinliklerle coşkuyla ve 103 yıl önceki heyecanla kutlanacak. İlk olarak Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 19 Mayıs Perşembe günü saat 09.00’da bisiklet turu gerçekleştirecek. 10 kilometrelik parkurda bisikletseverler 19 Mayıs’a özel tur atacak. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak olan bisiklet turu, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde son bulacak. Ücretsiz katılımın olacağı etkinliğe, bisikletseverler kendi bisikletleriyle de katılabilecek. 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde günün akşamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Tuna kavşağında saat 20.15’te başlayacak Türk bayrakları ve meşaleli yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak.

Özgün’den Kayserililere mesaj

Yürüyüşün hemen ardından Gençlik Konseri ile sanatçı Özgün, Kayserili hayranlarıyla buluşacak. Ünlü sanatçı Özgün’ün sahne alacağı ve birbirinden eğlenceli parçaları seslendireceği gençlik konseri, 19 Mayıs Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm Kayserilileri gençlik yürüyüşü, bisiklet turu ve Özgün konserine davet etti. Konser öncesi sanatçı Özgün de, tüm Kayserilileri konsere davet ederek, “19 Mayıs akşamı Cumhuriyet Meydanı’nda saat 21.00’de harika bir konserimiz olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek olan gençlik konserimize tüm Kayserili dostlarımızı bekliyoruz” dedi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri OSB'de 19. Mali Genel Kurul 249 delege ile son dakikada yapıldı

Kayseri OSB'de 19. Mali Genel Kurul 249 delege ile son dakikada yapıldı

Kayseri'de polis ekipleri suça ve suçluya geçit vermiyor

Kayseri'de polis ekipleri suça ve suçluya geçit vermiyor

Kayseri Üniversitesi'nin 4. yaş günü kutlandı

Kayseri Üniversitesi'nin 4. yaş günü kutlandı

Kayseri Büyükşehir 19 Mayıs'a coşkuyla kutlayacak

Kayseri Büyükşehir 19 Mayıs'a coşkuyla kutlayacak

Emlak Vergisi ödemesi için son gün 31 Mayıs

Emlak Vergisi ödemesi için son gün 31 Mayıs

Baba ve oğullarından 100 milyon TL'lik vurgun

Baba ve oğullarından 100 milyon TL'lik vurgun

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

3
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

4
Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

5
Kayseri'de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

Kayseri’de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

6
Kayseri'de itikafa girilecek camiler belli oldu

Kayseri’de itikafa girilecek camiler belli oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gönüllü kuruluşlar engellileri unutmadı

Gönüllü kuruluşlar engellileri unutmadı

Kıskançlık cinayeti sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Kıskançlık cinayeti sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

DAHA FAZLA
Hukukçu Simge Büyükince: 'Velayet davalarında çocukların menfaati gözetilir'

Hukukçu Simge Büyükince: “Velayet davalarında çocukların menfaati gözetilir”

Tüpe, 6 ayda beşinci zam

Tüpe, 6 ayda beşinci zam

Rektör Karamustafa'dan 19 Mayıs mesajı

Rektör Karamustafa'dan 19 Mayıs mesajı

Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 16 gözaltı

Kayseri'de aranan şahıslara operasyon: 16 gözaltı

Vali Çiçek: 'Sadece Kayseri Valisi değil Kayseri'nin bir evladı olmaya geldim'

Vali Çiçek: 'Sadece Kayseri Valisi değil Kayseri'nin bir evladı olmaya geldim'