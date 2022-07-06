Baba oğulun bayramı öncesi bıçak bileme yoğunluğu

Kırşehir'de tarihi çok eski yıllara dayanan Uzun Çarşı'da bıçak ustası olan esnaf, Kurban Bayramı öncesinde bıçak bileme yoğunluğu yaşıyor.

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  • 06.07.2022 10:37
  • Güncelleme: 06.07.2022 10:37
Baba oğulun bayramı öncesi bıçak bileme yoğunluğu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de tarihi çok eski yıllara dayanan Uzun Çarşı’da bıçak ustası olan esnaf, Kurban Bayramı öncesinde bıçak bileme yoğunluğu yaşıyor.

90’lı yıllardan beri tarihi çarşıda olan baba ve oğlu, çarşının en eski bıçak bileyicisi olarak Kurban Bayramı öncesinde de yoğunluk yaşıyor. Kırşehirli vatandaşlar, bıçaklarını bileterek ve yeni bıçaklar alarak bayram öncesi hazırlıklarını yaparken, baba ve oğlun çalışma azmi de örnek oluyor. 30 yıldır Uzun Çarşı’da bıçakçılık yapan 72 yaşındaki Cemal İşeri, mesleğini oğlu Murat İşeri’ye devretti. Baba ve oğlu Kurban Bayramı öncesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle birlikte işlerinin başına geçti.

Yoğunluklarının bayram sabahına kadar süreceğini söyleyen Murat İşeri, “İşlerimiz şu anda yoğun bayrama kadar ki süreçte de bu yoğunluk devam edecek. Babam da bu süreçte bizlere yardımcı oluyor. Birlikte çalışıyoruz. Tarihi çarşıda işletmemizin başında birlikte bıçaklarımızı bilemeye devam ediyoruz. Her yıl Kurban Bayramında bir yoğunluk oluyor. Bayram gününe kadar da yoğun çalışacağız” dedi.

Bayram yoğunluğu nedeniyle oğluna yardıma geldiğini söyleyen baba Cemal İşeri ise açıklamasında, “Her Kurban Bayramında gelirim. Yoğunluk nedeniyle oğluma destek ve yardıma geldim. Bu süreçte 1 hafta 15 gün arasında çalışırım. 92 yılında başladığım mesleğimi de oğluma devrettim. Ama yanında da bir süre devam ettim” ifadelerini kullandı.

Anadolu’nun 5 bin yıllık tarihinin araştırıldığı ve 800 yıl öncesine ait kent merkezindeki Kalehöyük’ün yanında yer alan ve Osmanlı döneminden kalan Uzun Çarşı, tam kuruluş tarihi bilinmese de şehir ticaretine ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz dönem belediye tarafından ise eski görkemli günlerini kaybetmeye başlayan ve zamana direnen Uzun Çarşı’nın yeniden canlandırılarak Ahi esnafına yakışır hale getirilmesi için çalışma başlatılmıştı. Proje ile çarşıdaki 107 iş yerine cephe düzenlemesi yapıldı, sokağın zemin iyileştirilmesinin yanı sıra modern görünümlü üst örtüleriyle de genel düzenleme gerçekleştirildi.

İHA

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