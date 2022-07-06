Hurdacı denetiminde hırsızlık malı 174 malzemeye el konuldu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince kentte artış gösteren hırsızlık olayları sebebiyle operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda hurda malzemeleri olduğu belirlenen bir iş yerine yapılan operasyonda 100 adet matkap - dekobaj aleti, 10 adet yıkama makinası ve buna ait parçalar, 10 adet hızar makinası, 282 litre mazot, 283,8 kilogram yanmış bakır kablo, 23 adet traktör çeki ve ağırlık demirleri, 13 adet çeşitli ebatlarda akü ve 12 parça halinde bakır leğen ve kazan olmak üzere toplamda hırsızlık malı olduğu değerlendiren 174 parça malzemeye el konuldu.

Öte yandan polis ekipleri malzeme sahiplerinin Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesinden eşyalarını alabileceklerini belirtti.