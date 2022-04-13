Avukat Seyit Halil Yüzgeç: 'Kooperatiflerde kesin maliyet ücreti son buldu'

Kayseri'de kooperatif evlerinde oturan vatandaşlardan 'kesin maliyet' adı altında toplanan paraların Yargıtay tarafından alınmaması kararının ardından basın toplantısı düzenleyen Avukat Seyit Halil Yüzgeç, 'Kooperatiflerde kesin maliyet ücreti son buldu' dedi.

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  • 13.04.2022 15:34
  • Güncelleme: 13.04.2022 17:20
Avukat Seyit Halil Yüzgeç: 'Kooperatiflerde kesin maliyet ücreti son buldu'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de kooperatif evlerinde oturan vatandaşlardan ‘kesin maliyet’ adı altında toplanan paraların Yargıtay tarafından alınmaması kararının ardından basın toplantısı düzenleyen Avukat Seyit Halil Yüzgeç, “Kooperatiflerde kesin maliyet ücreti son buldu” dedi.

Yapılan basın açıklamasına Avukat Seyit Halil Yüzgeç ile birlikte kooperatif evlerinde oturan vatandaşlar da katıldı. Yargıtay kararı ile kesin maliyet adı altında para toplanmasının mümkün olmadığının bildirildiğini söyleyen Seyit Halil Yüzgeç, “Bugün çok uzun bir yolculuğun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kayseri’de binlerce evi rahatsız eden, binlerce evin huzurunu kaçıran birçok kooperatifte yaklaşık 15 yıl önce evini almış üyelerden yeniden ‘kesin maliyet’ adı altında milyonlara tekabül eden paraları talep eden organizasyonu yerel mahkemeden ve istinaftan alınan kararla güç bulan, iyice şımaran organizasyona Yargıtay dün itibariyle kesin olarak son noktasını koydu ve bir karar verdi. Verilmiş olan karara göre, yıllar önce kooperatiften ev almış üyelerle ilgili ‘kesin maliyet’ adı altında para talep edilmesi, konutlar bitip kooperatifler tamamlanmadan mümkün değil dendi. Yani hiçbir daire bitmeden, hiçbir işlem yapılmadan bir kesin maliyet ödemesini talep etmek mümkün değil dedi ve Yargıtay yaklaşık kişi başı 300 bin TL çıkarılan ve sadece bir kooperatifte 50 milyon TL’ye tekabül eden bir organizasyonu vermiş olduğu bir kararla sonlandırmış oldu” dedi.

Yüzgeç, verilen kararla büyük bir haksızlığın ortadan kaldırıldığını söyleyerek, “Biz burada hep hukuka aykırı bir durum olduğunu, bir hukuksuzluk olduğunu söyledik. Hukuksuzluğu yapan her kimse, isminin başında akademik unvanlar da olsa hukuksuzluğa el uzatan her kimse bunun hesabını soracağız dedik. Bununla ilgili de hep Türk yargısına güvenerek yol aldık. Vermiş olunan kararla şu ana kadar süren büyük haksızlığı ortadan kaldırma yolunda en güçlü, en değerli adımı attılar. Biz garibin ekmeğine dokundurtmayacağız dedik. Helal rızkımızı kimseye yedirmeyiz dedik. Hukuka aykırı olarak kimsenin cebine el atılmasına müsaade etmeyiz dedik ve ettirmemeye çalıştık. Hep biliyorduk ki hakkın ve haklının yanında duran sonuç itibariyle kazanacaktır ve biz de kazanacağımızı bildiğimiz bir yolculuğa çıktık ve dün itibariyle Kayseri’de bizden sonra yapılan bazı kooperatif organizasyonlarının kapıları kapanmış oldu. Tek bir tane evinde huzurla oturan vatandaşı rahatsız eden, kooperatif evlerine dahi göz diken organizasyon dün itibariyle yargıdan beklenen tokatı yemiş bulunuyor. Allah haklıları böyle sonuçlara ulaşmayı nasip etsin” dedi.

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İHA

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