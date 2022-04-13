Yozgat'ta 23 adet tarihi eser ele geçirildi

Yozgat'ta 23 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

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  • 13.04.2022 15:02
  • Güncelleme: 13.04.2022 15:02
Yozgat'ta 23 adet tarihi eser ele geçirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta 23 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma ekipleri Sarıkaya ilçesinde, tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Olayla ilgili ekipler kimlik bilgileri tespit edilen H.K.’nın işyerine ve aracına operasyon düzenledi. Yapılan aramada 6 adet sikke, 1 adet yüzük, 9 adet obje ve 7 adette maden kurşun obje olmak üzere toplam 23 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken olayla ilgili gözaltına alınan H.K. ise adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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