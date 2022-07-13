Avrupa Kayserililer Birliği, Kale içerisinde etkinlikler gerçekleştirecek

Bugün başlayacak olan 'Avrupalı Türkler Kayseri Buluşması' etkinlikleri kapsamında Avrupa Kayserililer Birliği tarafından Kayseri Kalesi içerisinde stantlar kurulup konserler verilecek. 

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  • 13.07.2022 19:35
  • Güncelleme: 13.07.2022 19:35
Avrupa Kayserililer Birliği, Kale içerisinde etkinlikler gerçekleştirecek

Kayseri’de 13-31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması etkinlikleri bugün başlıyor. Program kapsamında Kale içerisinde stant kuran Avrupa Kayseriler Birliği çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Pandemi döneminde de böyle bir etkinlik gerçekleştirme düşüncelerinin olduğunu dile getiren Avrupa Kayserililer Birliği Başkanı Muzaffer Polat, “Avrupa Kayserililer Birliği olarak 2013 yılından beri koşturuyoruz. Pandemi sonrasında böyle bir etkinliği yapmaya karar verdik. Çok güzel bir oluşum var ve katılımlarda çok güzel. Bizim buradaki amacımız para kazanmak değil, burada İnsanları Avrupa’dan getirip Kayseri’ye bir şeyler verebilmek, Kayseri’yi ve ilçelerini göstermek. Bu etkinlikleri festival havasında her yıl yapmayı düşünüyoruz. Biz Avrupa Kayserililer Birliği olarak, etkinliğimizin amacı kendimizi tanıtmak, Avrupalı Türklere nereden geldiklerini, dedelerinin topraklarını göstermek. Avrupa’nın gurbete bakış açısı çok değişikti. Hem özlem, hem hasret olur. İnsanlar Sıla-i Rahim isterler. Kayseri’de şu an Avrupalı Türkler çok fazla durumda. Biz oralardan buralara her zaman özlemle bakıyoruz” şeklinde konuştu.

1ha

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