Av sezonu sona erdi, uymayanlar cezalandırılacak

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, av sezonunun kapandığını açıkladı. Bir sonraki av sezonuna kadar belirlenen kurallara uymayanlar hakkında ceza-i işlem uygulanacağı uyarısı yapıldı. 

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  • 07.03.2022 10:28
  • Güncelleme: 07.03.2022 10:28
Av sezonu sona erdi, uymayanlar cezalandırılacak

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama av sezonun 6 Mart 2022 tarihi ile kapandığı duyuruldu. Hayvanların eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini göz önünde bulundurarak 6 Mart 2022 tarihi itibari ile yurt genelinde av sezonunun kapandığı, bu dönemde sonra resmî gazete yoluyla yapılacak olan duyuru ile birlikte Ağustos ayında av sezonun tekrar açılacağı duyuruldu. 

Aynı zamanda av sezonunun açılacağı Ağustos ayına kadar Bakanlıkça ve Merkez Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulması av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma, kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz etmekte olup kurallara uymayanlar hakkında yaptırım uygulanacağı vurgulandı.

1ha

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