Asırlık Kur'an-ı Kerimlerin tıpkıbasımları Talas'ta sergileniyor

Talas Belediyesi, asırlık Kur’an-ı Kerimlerin tıpkıbasımlarının sergilediği Tıpkıbasım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi’ni açtı.

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ve çeşitli dönemlerde meşhur hattatlar tarafından yazılan, orijinalleri Topkapı Sarayı’nda sergilenen Kur’an-ı Kerimlerin birebir tıpkıbasımlarının yer aldığı Tıpkıbasım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi açıldı. İlçede bulunan Yaman Dede Konağı’ndaki serginin açılışına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, tıpkıbasım Mushafları belediyeye armağan eden Tıpkıbasım Uzmanı Ahmet Taner Özer, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan ve davetliler katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Tıpkıbasım Uzmanı Ahmet Taner Özer, sergide yer alan eserler hakkında bilgiler vererek, “Herkesin hayalinde gerçekleştirmek istediği bir rüya vardır. Benim de bir rüyam vardı. Bu üniversite yıllarında okurken bir gün ‘manada İslam için elinden geleni yap’ dediler. Biz de o yola çıktık. Finans okuyacaktım ama matbaacı oldum. Kader bizi Kur’an-ı Kerim baskılarıyla bir araya getirdi. 25 yıldır da biz Kur’an’a hizmet etmeye gayret ediyoruz. Tıpkıbasım bizim zamanımızda bilinen bir şey değildi. Bazı şahsi kişilerin ve vakıfların gayretleri ile yürüyordu. O zaman da bir devlet kurumları buna sahip çıkmamıştı” dedi.

“Kuran-ı Kerim insanoğlunun şüphesiz ilelebet mutluluk mimarıdır”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, “Bin 400 yıldan fazladır, bir harfi bile yıpratılmamış bir mucize olan Kuran-ı Kerim insanoğlunun şüphesiz ilelebet mutluluk mimarıdır. Bu nedenle Kuran-ı Kerim’in doğru anlaşılmasına ve Kuran-ı Kerim’in gündemde tutulmasına yönelik gayretimizin şöyle bir öyküsü oldu; Ahmet Beyler pandemiden önce sanat galerisinin açılışında çok güzel eserler sergilenirken bize katılmışlardı. Orada yolumuz çakıştı. Birkaç kültür sanat toplantısından sonra Ahmey Bey kendisinde bulunan buradaki 6 eserin bize hediye edilmesini düşündüğünü söyleyince bende şaşırdım. ‘Bunu belediyeye hediye alalım’ dedim. Bunun üzerine bir ricam daha oldu. Dedim ki; ‘Hazreti Osman’ın kendi yazdığı ifade edilen aynı zamanda da Kuran-ı Kerim’i okurken şehit edildiği ifade edilen Topkapı Sarayı’ndaki eseri de bize kazandırır mısın?’ Onun da baskısını buldu sağ olsun. Bir hayırsever olarak birisinden almış. Onu da sergimizde göreceğiz. Hikaye bu şekilde başlamıştı. Ancak çok şükür Yamandede Konağı dediğimiz eski bir taş konakta tam bu iş için elverişli bir mekan oldu. Bu arada müzecilerin anlayışı bizden biraz daha farklı, buraya baktılar birkaç esere baktılar ve ‘Yamandede Konağı’nın bodrumu Hira Dağı’nı andırıyor. Hem havasıyla hem kokusuyla burası tam ifade ediyor’ dediler Onun için burada sergilenmiş oldu. Ecdadın Kur’an-ı Kerim’e saygısı büyük bir estetik anlayışla Hüsn-i Hat olarak kendini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, “En anlamlı ayda, o anlamlı ayın en anlamlı gününde böyle bir serginin açılması ve gelecek herkese yol gösterici olarak kalacak olması bizleri sevindirdi. Değerli başkanımızı tebrik ediyorum. Yıllarca mesai arkadaşlığı yaptığımız, beraber çalıştığımız Mustafa kardeşimiz belediyecilikte elinden geleni yapar. Üzerine düşen vazife neyse hakkıyla yerine getirir. Bugün de böyle bir açılışta hepimizi bir araya getirdi. Kendisine teşekkür ederim” diye konuştu.

Protokol üyeleri konuşmanın ardından serginin açılışı gerçekleştirerek, tıpkıbasım Kur’an-ı Kerimlerin yer aldığı sergiyi gezdi.