Aşık Mahsuni Şerif'in hayatı Kayseri'ye taşınıyor

Ali Öztunç’un yazdığı kitaptan uyarlanan ve Ankara Birlik Tiyatrosu tarafından oyunlaştırılan Mahsuni Şerif adlı oyun, 13 Ocak 2022 ‘de Kayseri’de, perdelenecek.

Mahsuni Şerif’in hayat hikayesinden kesitlerin yansıtıldığı 2 perdelik oyunda, Mahsuni’nin çok sayıda eseri de canlı olarak seslendirilecek. Gül Göker’in oyunlaştırdığı eserin yönetmen koltuğunda ise Murat Sarı oturuyor. Sahne içerisindeki müzikleri Ekrem Ataer üstlenirken, canlı müzikler ise Serhad Raşa ve Aydın Yıldız tarafından seslendirilecek. Oyun, 13 Ocak Perşembe günü saat 20.00’da Kayseri Devlet Tiyatrosu’nda sergilenecek.