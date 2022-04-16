Artan maliyetler balıkçıları da vurdu

1 Eylülde başlayan deniz ve tatlı sulardaki balık sezonu, 15 Nisan itibariyle sona erdi. Bundan sonra av yasak. Tezgahlardaki balıklar ise ya çiftlik balığı ya da buzhane balığı olacak. Kayserili balıkçı Mustafa Yolcu, balık sezonunu değerlendirdi. Maliyetlerden dert yanan Yolcu, “Fiyatlardan ötürü, geçen senelere nazaran vatandaşın talebi fazlasıyla düştü. Bundan sonra fiyat aralığı ne olur bilemiyoruz. Önümüzdeki süreçte neler olacağını göreceğiz” dedi.

Av sezonunun bitmesiyle sadece tüketicinin değil üreticilerin de zora gireceğini belirten Yolcu, “Şu an düşündüğümüz ilk sorun, dükkanlarımızın ve personellerimizin masraflarını karşılayabilecek miyiz, oluyor. Çünkü en ucuz balığın, hamsinin bile kilo fiyatı 40 lira, 5 kişilik bir ailenin alacağı azami miktar 2 kilodur ve bu da 80 TL’ye tekabül ediyor. Bununla da bitmeyip yanına yeşillik, salata derken bu fiyat 200 liraya kadar ulaşabiliyor. Ve bu sonuç büyük bir sıkıntı, artık bizim bir umudumuz kalmadı. Bu saatten sonra bizim de yapacağımız bir şey yok. Bizim için yapılacak şey, mesela 10 eleman varsa ister istemez 5’e düşürmek durumundayız” diye konuştu.

Balıkçı Mustafa Yolcu maliyetlerin artması nedeniyle balık tüketiminin lüks haline geldiğini sözlerine ekledi.