Arslantaş ailesinin oğlu erkekliğe ilk adımını attı

Kayserili iş insanı Mustafa Arslantaş'ın oğlu Naci Alparslan, düzenlenen sünnet düğünü ile erkekliğe ilk adımını attı.

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  • 16.07.2022 16:23
  • Güncelleme: 16.07.2022 17:15
Arslantaş ailesinin oğlu erkekliğe ilk adımını attı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserili iş insanı Mustafa Arslantaş’ın oğlu Naci Alparslan, düzenlenen sünnet düğünü ile erkekliğe ilk adımını attı.

İş insanı Mustafa Arslantaş ve Tuba Arslantaş’ın oğlu Naci Alparslan, erkekliğe ilk adımını attı. Düzenlenen sünnet düğününe ailenin yakınları ve iş dünyasından isimler katıldı. İş insanı Mustafa Arslantaş, kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan misafirleriyle tek tek ilgilenerek, teşekkür etti.

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İHA

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